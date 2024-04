INDE se disculpa por error que eliminó a los equipos femeniles de futbol de Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Instituto del Deporte de Tamaulipas reconoció su error administrativo en el torneo Macro Regional “A” de Futbol Femenil que se celebra en Tijuana, donde por no realizar un registro, los equipos tamaulipecos fueron eliminados “en la mesa”.

“Disculpas a atletas, entrenadores y padres de familia, ya que no se hizo en tiempo uno de los trámites administrativos que corresponde realizar al personal delegado del área de Alto Rendimiento para garantizar la competencia de nuestros equipos en esta competencia como lo es la obtención del SIRED (Sistema del Registro del Deporte) para cada uno de nuestros atletas de esta disciplina”.

Informaron que en ediciones anteriores de los Nacionales CONADE, en las fases regionales, no era necesario este requisito sino hasta la fase nacional, por lo que, “Esa confusión cayó en esta falta administrativa.

Los representativos tamaulipecos femeniles Sub 15 y Sub 17, eran considerados como favoritos para obtener el pase a la siguiente ronda; de esta manera, Tamaulipas no podrá contar con la participación en el futbol femenil de los Juegos CONADE 2024 que se realizarán en Guadalajara, Jalisco.

POR DANIEL RÍOS

EXPRESO