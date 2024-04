AMLO celebra que México está en el lugar 25 del ranking de felicidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la mayoría del pueblo de México está “feliz, feliz, feliz”, mientras que los únicos enojados son los “conservadores deshonestos”.

Al arrancar su conferencia mañanera, el mandatario presumió que en una medición sobre felicidad realizada de 140 países, México obtuvo el lugar 25, además se ha reducido la pobreza, y la economía popular está “bastante bien”.

El Presidente mencionó que quienes no están felices como la mayoría del pueblo son los que estaban acostumbrados a traficar con la pobreza de la población.

Pero a diferencia de ellos, aseguró que él se puede sentir bien junto con la mayoría de los mexicanos porque se logró reducir la pobreza y la desigualdad “es muy satisfactorio para nuestra alma”.

“Y lo que necesitamos es seguir fortaleciendo una nueva corriente de pensamiento en donde lo más importante sea siempre el amor al prójimo, no lo material. Y que se entienda algo muy sencillo, que solo siendo buenos podemos ser felices y que la felicidad no es lo material, no son los aviones, los carros de lujos, las alhajas, los yates, la felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia”.

Y fue en este contexto que el jefe del Ejecutivo pidió que se reprodujera la canción Un puño de tierra al señalar que al momento de la muerte lo único que se llevarán las personas son los buenos recuerdos y los momentos en que se vivió con arrojo “en los funerales no hay mudanzas ¿verdad?”.

“Todos estamos muy orgullosos de México, nuestro gran país. A ver vamos a escuchar, para que no se les olvide a algunos que andan ahí de presumidos”, apuntó.

