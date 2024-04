Este miércoles WhatsApp sufrió una caída en varios países, aquí los detalles

¿Se cayó Whatsapp? La respuesta es sí. Los usuarios del servicio de mensajería de Meta han reportado fallas con el servicio.

Las quejas señalan que no es posible actualizar, recibir o enviar mensajes.

Los problemas con el servicio han provocado un incremento en búsquedas de los siguientes términos: “cae whatsapp”, “se cayó whatsapp”, “se cae whatsapp”, “whatsapp down”.

Las fallas en el servicio afectan a la aplicación en móviles, pues al parecer la app para desktop sí recibe y actualiza los mensajes.

Uno de los sitios web más conocidos para rastrear interrupciones en los servicios en línea, Downdetector, registró un aumento significativo en los reportes de problemas con Whatsapp a partir de las 12:00 del miércoles 3 de abril.

La caída del servicio de Whatsapp se registra en varios países. De acuerdo con la data de Google Trends, en Estados Unidos también ha habido un incremento exponencial de búsquedas sobre los fallos en el servicio de la famosa aplicación de mensajería.

Los términos de búsqueda más googleados en Estados Unidos al respecto son: “whatsapp outage”, “whatsapp down?”, “is whatsapp down right now”.

El día que Whatsapp se cayó por más de 6 horas

El 4 de octubre de 2021, Whatsapp vivió uno de sus días más complicados. En esa fecha se registró una caída generalizada de Meta que afectó también a Instagram y Facebook.

Las fallas en Whatsapp, Facebook e Instagram afectaron a millones de usuarios de todo el mundo, quienes al intentar acceder a sus redes o apps encontraron mensajes sobre un 5xx error.

En ese día, Facebook, IG y Whatsapp estuvieron fuera de línea por más de seis horas de fallas. Después de lo cual comenzaron a restablecer su servicio de forma paulatina.

En aquella ocasión, los usuarios al intentar ingresar a Whatsapp web o Instagram desde una computadora se encontraban con el mensaje 5xx server error. En tanto que al navegar en Facebook, aparecía una pantalla gris con el siguiente mensaje:

Sorry, something went wrong.

We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can.

Un portavoz de Facebook confirmó que las tres plataformas estaban volviendo a estar en línea lentamente, pero advirtió que los servicios tardarían algún tiempo en estabilizarse, reportó The New York Times (NYT) ese 4 de octubre de 2023.

CON INFORMACIÓN DE MERCA 2.0