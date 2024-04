Maribel Guardia considera que su hijo Julián ayudó a curar el cáncer de su hermana desde el más allá

Maribel Guardia ofreció una entrevista al programa Ventaneando, en donde se dijo feliz por la recuperación de su hermana Vilma. La famosa costarricense también sorprendió con sus declaraciones, pues añadió este éxito a su fallecido hijo Julián Figueroa y al amor que le tenía a la señora.

“Estoy muy contenta, fue un regalo muy grande y estoy segura de que mi Julián estuvo de por medio, porque Julián adoraba a Mima. Fue su abuelita, cuando yo me iba a los viajes y me iba a cantar, ella se quedaba cuidándolo, jugando con él. Tenían una relación muy linda, muy hermosa, y Julián cuando la operaron que le cortaron el seno, se fue a Costa Rica”, dijo la actriz y cantante.

Maribel Guardia expresó que su hijo Julián tuvo que ver en la recuperación de Vilma desde el más allá y recordó las acciones del joven hace muchos años: “Él le pagó la operación, la llevó la silla de ruedas, le dio tanto amor, así que Dios está en esto, pero también mi Julián que se haya sanado mi mamá del cáncer. Fue un milagro hermoso”.

Maribel Guardia vivió momentos de dolor tras la muerte de Julián Figueroa el pasado 9 de abril de 203. A casi un año de su partida, la actriz y cantante ha recibido una buena noticia, la cual ha llenado de salud a su hermana Vilma. Por lo anterior, la famosa asegura que ha decidido celebrar de esta peculiar manera.

“Tenía yo mucha ilusión de llevarla a Costa Rica, de llevarla a que lo hiciera, porque ya había salido limpia del cáncer, pero no lo había hecho. Le digo ‘tenemos que ir a tocar esa campana’ y la verdad que ella se emocionó mucho. Lloró de felicidad y yo también. Luego uno cuenta las cosas malas, pero las buenas hay que celebrarlas y darle gracias a Dios, porque son milagros. Así que si, muy contenta”, dijo.

El primer aniversario luctuoso de Julián Figueroa se llevará a cabo la siguiente semana, por lo que Maribel está prepara para recordarlo: “Yo lo recuerdo todos los días, mi hijo lo recuerdo cada minuto, cada instante. Ya no te voy a contar lo otro que pienso hacer, porque no sé si lo voy hacer o no lo voy hacer. Por lo pronto tengo las cenizas en la casa, todas las noches llego, le rezo y hablo con él”, concluyó para Tv Azteca.

