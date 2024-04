Choca camión de volteo con vehículo

ALTAMIRA, TAM.- Un choque por alcance entre un camión de volteo y un auto se registró la mañana de este jueves en la Avenida de la Industria de Altamira.

El accidente ocurrió en dirección de norte a sur, a la altura del semáforo de la Maseca, no hubo lesionados, solo daños materiales de consideración.

El operador de la unidad de carga no alcanzó a frenar cuando la luz del semáforo se puso en color rojo y chocó por alcance contra un vehículo i10 de la Hyundai de color gris.

Elementos de la Dirección de Seguridad Vial, se encargaron de agilizar el flujo de unidades con dirección a Tampico, mientras que el jefe de peritos Pablo Fernández tomó conocimiento del accidente.

El funcionario detalló que por manejar a una velocidad inmoderada, ha ocasionado un incremento de los choques por alcance en la localidad.

“Lo golpea el camión por alcance y no hubo personas lesionadas y chocó por no guardar la distancia prudente, siempre les decimos que guarden su distancia, que no vengan en el celular y los exhortamos a que atiendan las indicaciones de los elementos”.

Pablo Fernández, dio a conocer que la distancia entre dos autos tiene que ser entre 10 y 15 metros.

Por Óscar Figueroa

La Razón