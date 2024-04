Esposa de Shocker revela adicción y delirio de persecución del famoso luchador

CIUDAD DE MÉXICO.- La detención del reconocido luchador ‘Shocker’ en Oaxaca ha generado preocupación entre los fanáticos del deporte, quienes muestran tristeza por lo que ha sido del ‘1000% guapo’ tras su éxito en los encordados.

Este incidente vuelve a poner de manifiesto los problemas que ha enfrentado el luchador en relación con su adicción a las drogas, un tema que ya había sido abordado públicamente por su familia en el pasado.

¿Qué pasó con Shocker en Oaxaca?

El miércoles, comenzaron a circular videos en redes sociales que mostraban a varios policías sacando al ‘Shocker’ semidesnudo de un hotel en Oaxaca para subirlo a una patrulla. Según los reportes, la detención se produjo tras recibir un reporte de auxilio por parte del personal del Hotel La Soledad, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó los hechos y señaló que el exluchador fue detenido por el presunto delito de daños. Actualmente, se realizan las diligencias pertinentes para determinar si existe algún grado de responsabilidad por parte de ‘Shocker’ en los destrozos ocurridos en el hotel.

Esposa de ‘Shocker’ habla sobre la salud del luchador

En una entrevista con el portal RÉCORD, Gisela Domínguez, esposa del luchador, reveló que Shocker fue contratado para una función en Oaxaca, pero posteriormente desapareció. Fue hasta el 3 de abril que la Fiscalía de Justicia de Oaxaca contactó a Domínguez para informarle sobre la detención de su esposo en el Hotel La Soledad.

“Me dijo, ‘lo que pasa es que me están molestando, no me gusta que me molesten’, yo le pregunté ‘qué pasó’ y me dijo ‘me tuve que defender’”, comentó.

Según los relatos de Domínguez, Shocker a menudo experimenta delirios auditivos y visuales, lo que lo lleva a creer que está siendo perseguido y atacado por otras personas, incluso cuando intentan ayudarlo. Esta situación se ha repetido en diversas ocasiones, siendo detenido en más de una ocasión por desmanes públicos.

Historial de pensamientos suicidas y necesidad de ayuda profesional

La preocupación se agrava ante los recurrentes comentarios de Shocker sobre querer quitarse la vida. Aunque nunca ha intentado hacerlo frente a su esposa, ella teme por su seguridad y reconoce la necesidad de una intervención profesional. A pesar de haber pasado seis meses en un anexo y recibir ayuda anteriormente, Shocker se muestra reacio a recibir tratamiento.

“Ya tiene un rato consumiendo, tiene delirios auditivos y delirios visuales, entonces él piensa que todo mundo lo persigue, que todo el mundo lo ataca, que le quiere hacer daño y no es así, entonces llega un momento en que él se siente observado por la gente, que todo mundo lo persigue y es cuando él se pone mal.

Ante esta situación, Gisela Domínguez insiste en la necesidad de una evaluación profesional para determinar el tipo de ayuda que Shocker necesita. Mientras tanto, el luchador permanece detenido en la Fiscalía de Oaxaca, a la espera de resolver su situación legal y llegar a un acuerdo para cubrir los daños causados en el hotel.

“Si tú lo quieres ayudar en buena onda, él piensa que tú lo quieres atacar, que fue lo mismo que sucedió en Chiapas”, comentó Gisela Domínguez

La situación de Shocker es un recordatorio de las dificultadas que enfrentan algunas personalidades públicas en su lucha contra la adicción y los problemas de salud mental, que no deben dejar de atenderse.

“Yo pienso que (Shocker) necesita una clínica, en donde lo valoren y sepan qué tipo de ayuda necesita, a lo mejor con un psicólogo o un psiquiatra, una plática ya no le funcionó, ya estuvo seis meses en un anexo y no es la primera vez, ha estado varias veces, tanto en anexos buenos, más o menos, pero no pasa nada, simple y sencillamente él no quiere (tratarse)”

Con información de Medio Tiempo