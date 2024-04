Las mejores tragamonedas en línea basadas en viajes exóticos

Top 6 tragaperras inspiradas en viajes exóticos

Las tragamonedas siempre han causado sensación entre los jugadores, no es para menos, ya que ofrecen entretenimiento y variedad. Dentro de esas dos características permanece un amplio abanico de temáticas, aspecto que permite sumergirse en ambientes inimaginables. Por tal motivo, los slots inspirados en viajes exóticos están entre los más populares, esto en virtud de que sus gráficos, sonidos, funcionalidades y buenas premiaciones invitan a una experiencia de usuario placentera.

Las plataformas respetables de títulos de azar saben que quienes quieren jugar casino en línea buscan tragamonedas de calidad, por eso se inclinan hacia las diseñadas por los proveedores líderes en el mercado. Hemos preparado una descripción de las dinámicas más top dentro de las temáticas de viajes exóticos, léelas a continuación:

Siberian Storm

Este juego de IGT es un viaje al Ártico bajo implacables tormentas. El diseño se caracteriza por presentar una interfaz hexagonal que dispone de 5 carretes por 3 filas, de los cuales surgen 720 combinaciones ganadoras.

En este paisaje gélido, el tigre siberiano se convierte en el protagonista, siendo, además, el símbolo wild para sustituir a cualquier otro siempre que aparezca en los rodillos 1, 2 y 4. Ahora bien, la función principal de esta tragamonedas es la “MultiTray Xtra” —incrementa las posibilidades de ganancias cuando una variedad de símbolos salen en las líneas de pago que forman parte de la apuesta— (casinosbuenosaires.com , 2022).

Siberian Storm ofrece también la alternativa de conseguir hasta 200 tiradas gratuitas en una ronda cuando el ojo del tigre (símbolo de bonificación) se activa. Con este símbolo en 5 de los carretes se obtiene x50 la apuesta. La tragamonedas da un RTP de 94,91 %, una volatilidad media y una ganancia máxima de 100.000 créditos con un rango de apuesta entre 0.5 y 100.

Mexico Wins

Con esta tragamonedas, Booming Games lleva al usuario a un viaje por México, teniendo como referentes principales el chile, el sombrero, la catrina y el tequila, más un acompañamiento de mariachis como música de fondo. En esencia, el slot consta de cinco carretes por tres filas, más 30 líneas de pago. Antes de poner a girar Mexico Wins se debe fijar la apuesta -entre 0,01 y 300-, a partir de allí, el juego brinda emoción con las funciones de giros gratis y los símbolos de dispersión.

En esta dinámica, 3 o más scatters ayudan a conseguir una bonificación de 10 tiradas gratuitas más ganancias que se incrementan por x3. La tragaperras tiene un RTP de 95,83 % y un premio mayor de 15.

Pompeii Gold: Rapid Link Review

Para los amantes de la Historia Antigua esta tragamonedas es ideal porque traslada a la magnífica ciudad de Pompeya. Este juego, diseñado por NetGame, es un escenario impresionante de 5 carretes por 4 filas que da la oportunidad de producir 50 líneas de pago. Pompeii Gold: Rapid Link Review entretiene con sus interesantes características y diferentes oportunidades de ganar.

Esta tragaperras provee un RTP de 96,33 % y una volatilidad media. Además, solo permite una apuesta mínima de 0,20 y una máxima de 100,00 (juegostragamonedas777.com , 2023).

Wild West Gold

Pragmatic Play invita a los jugadores a emprender un viaje por el viejo Oeste a través de una tragamonedas con gráficos detallados y sonidos inmersivos que trasladan a la verdadera acción. Wild West Gold está dotada de 40 combinaciones ganadoras en su cuadrícula de cinco carretes por cuatro filas.

En este fascinante juego está la posibilidad de conseguir hasta x6.750 la apuesta en un giro único. Por si fuera poco, la ronda de tiradas gratuitas proporciona hasta x10.000 la apuesta. Ahora bien, el slot se desenvuelve dentro de un RTP de 96,51 % y una volatilidad alta; en cuanto a los límites de apuestas, el monto mínimo es de 0,20 monedas y el máximo de 100,00.

Eye of Persia 2

Se trata de un juego de Reflex Gaming que sigue la misma temática de su antecesor: sobre Persia. Así que el Medio Oriente es el paisaje que inspira esta dinámica de 5 carretes por 3 filas, en las que surgen 20 líneas de pago. Entre las funciones destacadas están los giros gratuitos que vienen con los comodines apilados y hasta 100x en multiplicadores aleatorios. El RTP del slot es 96,01 % para una ganancia máxima de x35.217.

Ride Off Into the Sunset

Una cabalgata por el atardecer puede conducir hacia fabulosos premios en esta tragamonedas. La sencillez del juego se basa en funciones de símbolos de comodín que generan el “Multiplier Wilds” para dar multiplicadores de x2, x3 y x5. Además, con los símbolos de dispersión ocupando los tambores 1, 3 y 5 se ganan tiradas gratuitas.