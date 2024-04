Las torpezas del barrendero

Todos los días sale a la calle un ejército de jóvenes a recorrer las calles de Tamaulipas, creen que hacen las cosas de buena manera, pero sucede todo lo contrario.

Son obligados a realizar “talacha” política, por lo que brota un mar de inconformidades en la delegación federal de Bienestar Social.

El coordinador de los programas federales se llama LUIS LAURO REYES, era un empleado de una escuela pública, tenía algunas horas que le consiguieron por andar de rogón y llorón.

Le ofrecieron una plaza de intendencia y la aceptó, lo cual no tiene nada de malo, pero este antecedente lo anotamos para que veamos el tamaño de su preparación política, profesional y magisterial.

De ahí, Morena le invitó como su candidato a la alcaldía de Güemes, elección que ganó con el peso de las siglas de este partido político, no por el peso de su nombre.

Morena podía ganar con cualquier bulto esa elección, triunfaban con el primer sujeto que pasará por la acera por eso eligieron al recomendado.

LUIS LAURO, fue quien ganó la candidatura y se convirtió en presidente municipal, pero lo hizo tan mal, en medio de acusaciones de un desorden administrativo y financiero, con sospechas de un peculado en el ayuntamiento.

Eso sí, LUIS LAURO como buen administrador terminó con casa nueva, junto a otras propiedades y seguramente no soportaría una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, pero su titular EDUARDO HERNÁNDEZ CHAVARRÍA sólo persigue por línea.

Sus torpezas como alcalde lo llevaron a traicionar a Morena e imponer a su esposa como candidata del MC, cuando no le dieron la oportunidad de reelegirse por sinvergüenza, perdió la elección ante el priísta LORENZO LÓPEZ.

Su proceso fue tan sucio que al final hasta terminó con diferencias matrimoniales que lo llevaron a la separación. Es una situación personal, pero el fondo del asunto se convierte público en una parte de la historia.

Sin embargo, las traiciones y corrupción se perdonan en la 4T, al grado de que lo convirtieron en el coordinador de programas federales, posición desde la cual puede tener sproblemas con las autoridades electorales.

LUIS LAURO utiliza esa posición para cometer delitos electorales al enviar un ejército de Siervos de la Nación visitando negocios y personas registradas en el Programa Jóvenes Construyendo al Futuro para exigirles la credencial de electoral, les toman una imagen del documento y hacen firmar un documento comprometen su apoyo para la red de votos del ex barrendero escolar.

Los jóvenes reciben la amenaza de que si no firman serán dados de baja del programa de acuerdo a las instrucciones que da LUIS LAURO a los Siervos de la Nación, que hasta los domingos recorren las casas de los beneficiarios.

Para darnos una idea de la situación, les diremos que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro consta de una capacitación que tiene una vigencia de un año, periodo durante el cual los beneficiarios inscritos reciben un apoyo mensual de 6 mil 310 pesos, además les incluye el seguro contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

En Tamaulipas hay más de 10 mil jóvenes registrados, los que son obligados a entregar una copia del INE y formar parte del voto de LUIS LAURO, aunque algunos ya se encuentran hartos de la situación y dispuestos a denunciarlos.

Es una investigación en proceso, pronto habrá quejas y denuncias, por la torpeza del cavernícola operador. Es un conserje que nunca aprendió a barrer.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

