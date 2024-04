AMLO: No cumplirá autosuficiente gasolinera

El conteo regresivo ha empezado para el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sólo le faltan (GAD) menos de 180 días para que se vaya a cambiarle los pañales a sus nietos.

Una de sus promesas emblemáticas fue que estaría logrando que México se “cortara el cordón umbilical” con los gringos en la compra de la gasolina refinada, ya que eso provoca que nos llegue más cara.

Y además es irónico que teniendo tantos yacimientos de petróleo se tenga que mandar el crudo con los güerejos para que nos lo regresen procesado y más caro.

A manera de estar buscando lograr este objetivo, fue que hizo realidad su ocurrencia de construir la Refinería de Dos Bocas y comprar la de Deer Park, pero no lo logrará.

Hay que mencionar que Deer Park le compró a medias el sexenio del tlacuachón de Carlos Salinas de Gortari, pero el cabecita de algodón terminó de adquirirla al cien por ciento.

Ambas se sumaron a las 6 refinerías que se tenían en el país, donde la chamba de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana ha sido una parte importante y clave.

Qué pese a que este sexenio es uno de los que peor los han tratado, ellos no han dejado de estar aportando riqueza a este país.

Hasta el mes de enero de este año las cifras estaban de la siguiente manera: de los 1174 barrilles que se necesitaron para el consumo nacional, las refinerías del país aportaron 543 barriles, mientras que Deer park 255 y se registró un déficit de 376.

El Presidente AMLO creyó que solito podría lograr estas metas, que no está mal, pero si hubiera tomado como aliado al STPRM, hoy sería otra historia y otros números los que estaríamos contando.

El abuelito no valoró a los trabajadores petroleros, les quedó a deber y mucho en el tema de prestaciones, afortunadamente eso no generó que los trabajadores dejarán de echarle ganas y cumplir en su chamba.

Afortunadamente este cuate agarra sus chivas y se irá a su rancho y los trabajadores petroleros mexicanos seguirán haciendo historia al contribuir al desarrollo de este país.

EN LUGAR DE ENCUESTAS, TAPEN UN BACHE

Estamos a punto de que arranquen las campañas para presidentes municipales y diputados locales de Tamaulipas.

Y esto habrá de desatar una guerra de las encuestas, pues todos los candidatos buscarán pagar encuestas, unas muy chafas, por cierto, para mostrar que son los virtuales ganadores.

La neta, eso ya no funciona, la gente no se las cree, la raza ya sabe que son pagadas y que tienen “cero credibilidad”, finalmente la elección se gana el mero día de la elección.

Los únicos ganones son los que cobran por hacer estas encuestas de mentiritas, ellos son los que ganan y ganan, mientras a la raza le da risa ver las famosas encuestas.

Hace días leí una frase que decía, mas o menos así: “En lugar de publicar encuestas, tapen baches” y eso sería excelente, nos ayudaría mucho, porque finalmente no hay calles que no estén destrozadas o invadidas de hoyos, lo que representa un peligro para los automovilistas.

Ojalá que los candidatos tamaulipecos que acepten este tipo sugerencias por parte de sus asesores, por que caen en un show efímero, las encuestas no sirven ni para la foto.

Los tiempos han cambiado y esta herramienta de campaña ya es muy vieja y obsoleta, mejor muestren su trabajo para que la gente lo vea, por que de lo contrario las campañas no tendrán seriedad.

Se necesitan campañas serias no circos, no vaciladas, campañas que entusiasmen a la gente a participar y salir a votar el día de la elección.

Campañas con propuestas reales no mentiras ni ocurrencias, que de eso está harta la ciudadanía.

Tú que eres candidato en nuestro fregón Tamaulipas, ahí me avisas cuántos baches vas a tapar.

¡ Bye.. bye¡

Recuerda: ¡No se vale chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO