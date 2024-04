Distrito 08, en manos del Tribunal

A estas alturas del proceso electoral, los tribunales electorales todavía tienen en su cancha muchos asuntos que necesariamente van a incidir en el desarrollo de las campañas y en los resultados.

Si el Instituto Electoral de Tamaulipas todavía no define la totalidad de las candidaturas para la elección local, en el ámbito federal -con más de un mes de proselitismo a cuestas- todavía hay posiciones sin definir.

El caso más claro es el del Distrito 08 donde, en estos momentos, la coalición Sigamos haciendo historia tiene la campaña virtualmente suspendida.

Ahí, la dirigencia nacional del Partido del Trabajo, pidió al Consejo General del INE la sustitución de su candidatura.

Bajó a Adrián Oseguera y designó en su lugar a una militante de nombre Grisell Guadalupe Lara Flores, cuyo rostro todavía es desconocido porque no ha llevado a cabo ninguna actividad pública.

Mientras tanto, el alcalde de Madero con licencia acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para pelear por la candidatura de mayoría relativa, más allá de que mantiene su posición como candidato plurinominal.

Esta semana, la Sala Regional requirió al Partido del Trabajo para que explique primero cómo tomaron la decisión de nombrar en el Distrito 08 a Oseguera, tomando en cuenta los bloques de competitividad de paridad de género, y después, cuál fue la razón por la que decidieron remplazarlo.

Al mismo tiempo, pidieron al Instituto Nacional Electoral los documentos que habría enviado al PT para llevar a cabo esta modificación.

En una primera instancia, según consta en los estrados electrónicos del Tribunal, el INE no entregó los oficios solicitados por lo que les dieron un nuevo plazo que vence hoy.

A diferencia del Tribunal Electoral que a pesar del rezago que arrastran trabaja a paso de tortuga, la Sala Monterrey del TEPJF, ha resuelto de manera ágil los asuntos que ha recibido en las últimas semanas por lo que debe ser cuestión de días para que se pronuncien sobre la impugnación de Oseguera.

No es un tema menor. Se trata de una candidatura que influye en todo el escenario político de la zona conurbada del sur de Tamaulipas, donde se libra una ardua batalla, sobre todo, por el Ayuntamiento de Tampico.

Sigue embate del cabecismo

La batalla entre los panistas de Reynosa y los de Tampico no cesó tras el reparto de las candidaturas.

A la dirigencia estatal del PAN, actualmente en manos de Carlos Salinas Garza, no le gustó la decisión del Tribunal local que restituyó los derechos partidistas a la diputada local, Nora Gómez.

Por ello, acudió al Tribunal Federal con un juicio de revisión constitucional que ayer también fue desechado por los magistrados de la Sala Monterrey.

Es decir, a pesar del pataleo del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, bajo control de los Cabeza de Vaca, la diputada sigue firme como dirigente municipal en Tampico.

POR MIGUEL DOMINGUEZ FLORES