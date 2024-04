La sociedad que queremos: primer debate

Domingo 7 de abril, a las 8 de la noche (hora centro) se transmitirá el primero de los tres debates por la silla presidencial, organizado por el Instituto Nacional Electoral.

Con estos ejercicios cívicos, el INE va más allá de la obligación contenida en el artículo 218 de la LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES que, en su numeral 1, establece que el Consejo General organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República.

En este primer encuentro entre las candidaturas a la presidencia de México, denominado “La sociedad que queremos” tiene el objetivo de privilegiar la participación ciudadana a través de redes sociales e incluir la regionalización de las preguntas, a la vez que se promueve el conocimiento de las candidaturas, sus propuestas y planes de gobierno.

Las temáticas que se abordarán son: educación y salud; transparencia y combate a la corrupción; no discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres; las cuales corresponden, en buena medida, con las preocupaciones mayores de las y los mexicanos.

Según la encuesta de Mitofsky, levantada del 14 al 31 de marzo de 2024, de las 5 mil 538 personas a las que se les preguntó ¿cuáles temas son importantes para decidir por quién votar?, el 49 por ciento contestó que el tema de salud; un 44.8 por ciento menciono el combate a la corrupción; mientras que el tema de educación reportó un 26.3 por ciento de interés; la violencia contra las mujeres registró un 12.5 por ciento de respuestas positivas; la protección a grupos vulnerables interesa al 6.1 por ciento y políticas de no discriminación reportó un 3.1 por ciento de personas interesadas.

En cuanto al tema de transparencia, si bien es cierto es clave en una democracia, no se consideró en la encuesta.

Sin embargos, al desagregar los resultados por sexo (mujeres y hombres) y por grupos etarios (18 – 29 años; 30 – 49 años y 50 o más), se advierten algunas variaciones.

El tema de la salud es más importante para las mujeres (52.6 por ciento) que para los hombres (45.2 por ciento); mientras que el combate a la corrupción importa al 47.9 por ciento de los hombres frente al 41.9 por ciento de las mujeres.

Con un formato innovador, centrado en las preocupaciones reales de la ciudadanía y que incorpora preguntas de la población mayor a 13 años, representa una oportunidad invaluable para conocer a fondo las propuestas y planes de gobierno de las candidaturas.

Esperamos un debate de mayor altura que los de 2018; un debate que no se centre en las descalificaciones; un debate donde Claudia Sheinbaum Pardo de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, y Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano se hagan cargo de su obligación de informar a la ciudadanía sobre sus propuestas de gobierno para construir la sociedad que queremos.

¿Usted, qué opina?

POR NOHEMI ARGÜELLO SOSA