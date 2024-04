Shakira dice sentir “cringe” cuando escucha sus canciones viejitas

MÉXICO.- Desde hace varias semanas, Shakira ha resurgido cual ave fénix en el mundo de la música, ya que con su nuevo álbum “Las mujeres ya no lloran” se ha posicionado nuevamente entre las artistas más populares de los últimos años. Es por ello que hemos podido verla en distintos programas de entrevistas y uno de los más recientes fue en “First We Feast“, un popular show transmitido en YouTube. Pero además de hablar sobre cómo es su proceso creativo a la hora de escribir canciones, también admitió tener sentimientos encontrados al escuchar sus canciones más antiguas mismas que, irónicamente, son las favoritas de sus fans.

Es así como la colombiana reveló que a veces experimenta una sensación de “cringe” o vergüenza ajena al escuchar sus antiguas composiciones, ya que actualmente piensa que a veces “exageraba” con los gritos de su voz, como el clásico “Le ro lo le lo le” de su tema “Suerte“: “Creo que solía exagerar los gritos en mi voz. ‘¡Lo-le-lo-le-lo-le!’ es demasiado. Creo que fue exagerado”, afirmó durante la entrevista.

Además de señalar la exageración de esta técnica como algo un tanto excesivo y “canalla”, Shakira también reconoció el cambio en su voz después de sus embarazos, volviéndose más gruesa, y cómo sus elecciones musicales han evolucionado hacia opciones más maduras y sofisticadas que van de acuerdo a su nueva voz.

Es así como también reconoció que, como cualquier ser humano en constante crecimiento y cambio, ha habido ocasiones en las que mira hacia atrás y reflexiona sobre su antiguo trabajo con una mezcla de nostalgia y crítica constructiva. Este nivel de autoevaluación transparente solo añade capas de profundidad a la apreciación de su arte y la conexión emocional que establece con sus seguidores a lo largo de los años.

Este es el proceso creativo de Shakira para escribir canciones

Por otra parte, Shakira también habló de su proceso creativo durante “Las mujeres ya no lloran“, describiéndolo como “alquimizador” al compararlo con la transformación de lágrimas en diamantes, metáfora que se muestra en la portada del disco y que, de acuerdo con ella, ilustra la capacidad transformadora de la música.

Al abordar el tema del proceso de escritura, Shakira revela una verdad fundamental: no es un proceso intelectual premeditado, sino más bien una compulsión, una necesidad que brota desde lo más profundo de su ser. Pero lo que hace que esta reflexión sea aún más impactante es su percepción de la música como una fuerza que trasciende al individuo y crea conexiones entre las personas. Por ello, para Shakira, esto es una parte esencial de la belleza del arte y la música: la capacidad de construir puentes entre personas, de unir experiencias y emociones en un tejido común de humanidad.

Esta idea se profundiza aún más cuando Shakira expresa la creencia de que una vez que el álbum se lanza al mundo, deja de pertenecer al artista y se convierte en parte de la experiencia colectiva de quienes lo escuchan. Este concepto de la música como un fenómeno compartido, una experiencia colectiva que une a las personas más allá de las fronteras y diferencias individuales, subraya el poder y la relevancia duradera del arte en nuestras vidas.

