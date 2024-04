Sin insumos para pacientes en el Canseco

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Insumos como jeringas, gasas, agujas para coser cesáreas, entre otros, siguen faltando en el Hospital Carlos Canseco, mismos que son solicitados a familiares de los internados.

La regidora Malú Mar Estrada precisó que por semana le piden el apoyo hasta 15 personas para comprar lo que les piden en ese nosocomio y en el hospital civil de Madero.

Consideró que poco ha ayudado que los hospitales públicos hayan sido integrados al IMSS-BIENESTAR.

“Me están hablando cuando tienen algún familiar internado, están pidiendo como siempre los insumos desde jeringas, gasas, agujas para coser la cesárea o para lo que tengan qué hacer, es una lista enorme, piden hasta el jabón para lavarse las manos”, indicó.

De 15 personas en esa situación, 10 son familiares de pacientes hospitalizados en el Canseco.

A lo anterior se suma la falta de medicamentos en los nosocomios.

“Estamos viendo un desabasto total de medicamentos otra vez, no sé si todavía no llega la famosa farmacia grandísima que tanto nos pregonan, todavía no llega a Tampico, la gente sigue batallando y empeñando sus cosas para poder comprar el medicamento para la presión, azúcar, ni un paracetamol se puede encontrar”, explicó.

Por Benigno Solís

EXPRESO-LA RAZÓN