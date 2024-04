Xóchitl, ¡qué bonita familia!

Recién Xóchitl Gálvez se reunió con lo más destacado de la Coparmex. Ahí, entre los suyos, exigió cooperación no solo económica sino participación directa a favor de su campaña, “de no hacerlo, dijo, nos llevará el carajo a todos”. Señaló también que pudo quedarse en su zona de confort “haciendo dinero, pero decidí sacar la cara por ustedes”, es decir por los dueños del capital. Con esto queda claro a qué clase de intereses sirve la candidata de la alianza maldita PAN, PRD, PRI.

En los últimos días mal le ha ido a Xóchitl. El martes fue severamente cuestionada por estudiantes del ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México) por la incongruencia ideológica de los partidos que la apoyan, siendo casi expulsada debido a las respuestas hipócritas y carencia de argumentos para hacerse digna de una contienda tan importante como la presidencial. Ahí también le reclamaron su ausencia en la lucha por derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT. Aclaremos que dicho centro educativo, después del Tecnológico de Monterrey, es de los más identificados con los ricos. (Fue fundado por la Asociación Mexicana de Banqueros e Industriales en 1946). Por lo tanto, es uno de los preferidos para “preparar” a los juniors en el objetivo de controlar económica, social y políticamente al país.

Y fue justo en el ITAM, donde Xóchitl se vio obligada a hablar del caso de su hermana Jaqueline Malinalli quien permanece encarcelada desde hace doce años debido a su presunta participación en diversos secuestros realizados por la banda conocida como “los tolmex”. Una mancha negra que ha pretendido mantener alejada de sus ambiciones políticas sin lograrlo.

El miércoles la abanderada de la reacción hubo de tragarse el coraje que le produjo la exhibición de un video en el senado, donde aparece su hijo Juan Pablo Sánchez Gálvez en absoluta embriaguez, insultando al personal de un antro donde al parecer no lo dejaban ingresar por el estado inconveniente en que se encontraba. Ahí el muchacho mentó madres en cantidad industrial, retó a golpes a los guardias y se mandó vociferando todas las palabras impublicables que podamos imaginar. ¡Qué bonita familia! El escándalo fue tal que Juan Pablo se vio obligado no solo a ofrecer disculpas, sino a renunciar como coordinador de las redes de jóvenes que apoyan a su progenitora la que, desde luego, calificó el hecho como “guerra sucia” en su contra. ¿Una de cal por las que van de arena?

No fue todo porque el mismo miércoles, Xóchitl fue “cepillada” por la sala superior del Tribunal Electoral de la Federación en la intención de prohibir la circulación del libro titulado “Gracias”, donde AMLO hace un recuento de su paso por la presidencia de la república y cuenta anécdotas e historias relativas a la que sin duda ha sido la experiencia más valiosa de su existencia.

En este aspecto es de notar la mentalidad cerrada y absolutamente fascista de Gálvez y sus patrocinadores. ¿Cómo pretender la censura de dicha obra o cualquier otra?. Ni que estuviéramos en los tiempos de la inquisición o de las invasiones hitlerianas con sus estúpidas hogueras de libros “prohibidos”. En México para empezar significa diabólico atentado contra uno de los más sagrados derechos constitucionales, es decir, el de la libertad de expresión. De manera que Xóchitl va de mal en peor y ni modo que sea invento.

SUCEDE QUE

Uno de los que más deben lamentar la renuncia del ex rector Guillermo Mendoza Cavazos debe ser Paco Ignacio Taibo segundo, director del Fondo de Cultura Económica. Y es que durante sus visitas a la UAT era agasajado con selectas viandas y bebidas, es lo que aseguran algunos testigos de aquellos “destrampes” de pronósticos reservados. ¿Ignoraba la denuncia de la UIF por presunta corrupción que involucra a ex funcionarios del régimen anterior ratificada por la nueva administración de la casa de estudios?. Por cierto, ¿de verdad nuestra universidad requiere de tantos equipos deportivos profesionales? Por eso de la austeridad, no por otra cosa…Mientras tanto, Imaginaos el coraje de los adversarios de la 4T al saber que México se convirtió en uno de los países de mayor atractivo para la inversión extranjera cuando habían pronosticado todo lo contrario al arribo de AMLO al poder. También se confirma como líder exportador hacia los EU. La información respectiva la publicó este jueves El Economista, no muy afecto al supremo gobierno que digamos…Oiga, qué buena onda esa de prohibir el cobro de comisiones por uso de tarjetas de crédito o débito. Aplausos a la cámara de diputados porque eran demasiados los abusos. ¿Siguen los bancos que “se la bañan gacho” en el costo de servicios?.

Y hasta la próxima.

POR MAX ÁVILA