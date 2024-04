Hotel, zapatería y restaurante

Todos los días surgen novedades, hoy tenemos un reporte de situaciones que se viven en una de las delegaciones del área de salud que se encuentra en manos de un personaje que ascendió de manera vertiginosa y peligrosa.

Brincó de jefe de departamento a delegado federal en una dependencia que tiene bajo su resguardo la salud de miles de trabajadores.

Los antecedentes datan desde hace tiempo, porque este panista disfrazado de morenista sirve de manera incondicional a su padrino azul, conocido como “JR”.

Desde la posición sigue aprovechándose de los proveedores a los que exige un moche de hasta el 35 por ciento, valiéndose de los aliados de PANCHO LONG HORNS, busca llenar las alforjas para hacer una aportación económica a la campaña presidencial panista.

Es un compromiso del texano para apoyar a la candidata XÓCHITL, por lo que pidió exprimir hasta la última gota el presupuesto de la delegación. Es una de las pocas dependencias que todavía tienen bajo su poder.

Los “pecadillos” cometidos en este lapso por la banda de los chicos traviesos, continúan sin tantita pena, por ejemplo las clínicas y hospitales carecen de medicamentos e insumos de curación, pero dice el “delegado de chiripa”… aquí no pasa nada!!!

La salud de personal y derechohabientes corre riesgo al encontrarse con basura acumulada., pero dice el “delegado de chiripa”… aquí no pasa nada!!!

La alimentación de pacientes y las niñas y los niños de las estancias es deficiente e incompleta, pero dice el “delegado de chiripa”… aquí no pasa nada!!!

La seguridad del personal administrativo y derechohabientes no está garantizada al tener personal sin capacitación, con sueldos miserables, sin herramientas de trabajo y sin prestaciones sociales, pero dice el “delegado de chiripa”….aquí no pasa nada!!!

¡Desaparecen por arte de magia medicamentos con valor de cientos de miles de pesos, pero dice el “delegado de chiripa”… aquí no pasa nada!!!

El elevador deja de funcionar un día sí y los otros también, pero dice el “delegado de chiripa”… aquí no pasa nada.!!!

¡Ante el inminente peligro ocasionado por un connato de incendio que puso en riesgo la integridad física de trabajadores de la dependencia, hotel, zapatería, restaurante, ya que las instalaciones son muy añejas y el dinero para su adecuación se lo chupó la bruja, pero dice el “delegado de chiripa”… aquí no pasa nada!!!

Trabajadores simpatizantes o amigos de la 4T han sido despedidos en Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Victoria y Tampico para colocar a los recomendados del “JR”, pero dice el “delegado de chiripa”… aquí no pasa nada.

Ante este panorama tan desolador lo mejor es no enfermar para evitar caer en estos centros médicos que trabajan de milagro gracias a la labor humanista de médicos y enfermeras, pero dice el “delegado de chiripa”… aquí no pasa nada.

Por esto y más don Caritino Estudillo y Picoy alias POMPIN IGLESIAS (+) expresó con asombro: “Que bonita familia, que bonita familia” y huyó hacia su tumba.

Todo mientras son los derechohabientes son los que sufren la consecuencia.

La ineptitud es una forma de corrupción, en algunas delegaciones se huelen ambas cosas para desgracia de los tamaulipecos.

Ahora en plena campaña, seguramente se meterá en el proselitismo a LUIS GERARDO ILLOLDI REYES, quien busca apoyar la campaña en ciudad Victoria.

Sin embargo, la duda es si regresará o no a su cargo en la Subsecretaria de Egresos una vez que termina la campaña.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

