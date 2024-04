Muere hijastro de Talina Fernández, le dio un ataque al corazón mientras comía

Pato Levy lamentó el sensible fallecimiento de su hermanastro

Pato Levy recordó cuando conoció a Fernando a muy temprana edad, cuando ambos era unos niños e inmediatamente se convirtieron en los mejores amigos: “Lo que pasa es que mi mamá se casó en 1978 con Alejandro Carrillo y con él duró 30 años de casado. Alejandro Carrillo ya tenía un hijo, entonces cuando yo tenía 7 años a mí llegaron y me dijeron ‘Ten, te enjareto a tu hermanastrito, es chiquito’”.

“Entonces, crecimos él y yo bien pegaditos de edad, era mi mejor amigo, se convirtió en mi brother y cuando mi mami se divorcia de Alejandro Carrillo, Fernando en vez de irse a ver a su papá, venía a ver a mi mamá. Fue una enorme pérdida, estamos en shock, todavía no me cae el 20″, dijo.

“Durante toda mi enfermedad, que en diciembre estuve muy mal, él me ayudó a conseguir el carnet y la gratuidad. Me ayudó a conseguir a meterme en cardiología. Me ayudó, él se movió conmigo para salvarme la vida a mí, él llegaba a darme ánimos y decirme ‘tú puedes, no te vayas a ir, no te vas a morir’ y resulta que el que se muere es él”, concluyó el famoso para el programa de Tv Azteca.

CON INFORMACIÓN DE FAMA