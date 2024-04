Piden comerciantes vigilancia en el centro

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Cámara Nacional de Comercio Victoria pidió a las autoridades de Seguridad Pública extender los horarios de los binomios de policías en bicicleta encargados de vigilar el primer cuadro de la ciudad, y se solicitó también que la ruta CANACO que se implementa en diciembre, sea ya permanente durante todo el año con el propósito de prevenir robos y asaltos en las zonas de mayor afluencia de gente y con actividad comercial.

Greyci Ethel Robles Barajas presidenta del comercio organizado en Ciudad Victoria reconoció que los robos, asaltos a negocios y casas habitación preocupan ya que es motivo de alarma y trabajan como grupo, “nos estamos juntando cada quince días donde estamos valorando todo eso, buscando que no suba más la estadística, tratando de apoyar- nos entre nosotros mismos y que esa cifra no se nos dispare el día de mañana y estar atentos en todo momento”.

“Como cámara de comercio solicitamos más apoyo en la zona centro, porque los binomios de las bicicletas a las 5 de la tarde dejan de pasar, cuan- do después de las 5 de la tarde y hasta parte de la noche todavía hay actividad en la zona centro, por lo que se busca es tratar de no soltar esa parte para prevenir robos, que se vea la presencia policiaca para que no se cometan estos ilícitos” resaltó.

Admitió que si se requiere más seguridad es lo que se está solicitando como cámara, en diciembre tuvimos la ruta Canaco, ahora se ha solicitado se extienda todo el año en forma permanente además de estar en contante comunicación con la Secretaría de Seguridad se va trabajar en esos horarios, se va rediseñar la ruta Canaco y establecer horarios específicos, se preguntara al comercio los horarios en que se sientan más vulnerables, con esa información se va trabajar con esa ruta Recordó que en el comercio local se instalaron 25 cámaras de videovigilancia que ya se está trabajando, por lo que hay que solicitar más, esa es otra labor que se está haciendo, hay muchos afiliados que cuentan con la cámara ya, pero no con el botón de pánico y eso es lo que se está buscando que se conecten con la autoridad de Seguridad Pública.

POR SALVADOR VALADEZ