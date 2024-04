Recortarán mañana el horario escolar

TAMPICO, TAM.- Con la finalidad de no exponer a los niños y niñas a afectaciones visuales por el eclipse solar, escuelas de Tampico implementan estrategias como reducir el horario.

En los chats de WhatsApp de padres de familia y maestros, se han estado compartiendo mensajes de prevención.

El caso del kínder “Club de Leones”, escuela que se ubica en la colonia Tancol, en la zona norte de Tampico, tomaron medidas de prevención para salvaguardar la integridad de los infantes.

“Horario de atención de alumnos: de 8:45 a 10:40 de la mañana ya que el eclipse se prevé inicie a las 11:00 de la mañana y en ese horario ya estarían resguardados en casa”, se lee en la información que giró por autoridades educativas del plantel.

Seguido del mensaje viene una carta responsiva en donde piden a cada alumno que asista, llevar de casa una responsiva donde los padres asumen el riesgo de que los alumnos vean el eclipse solar.

De acuerdo a la información que publicó Protección Civil Tamaulipas, este fenómeno astronómico inicia a las 11:01 de la mañana y concluye a las 13:43 horas, en Tampico.

El presidente de la comisión de educación, Sergio Aguirre comentó que la Secretaría de Educación Tamaulipas (SET) no ha emitido ningún comunicado sobre suspensión de actividades.

En este sentido, todas las escuelas deben trabajar con normalidad sin exponer a los infantes a actividades al aire libre.

“La instrucción es no suspender clases, no hay instrucciones, no hay autorización para que los alumnos no asistan, todos tienen que presentarse”.

Dijo que las actividades son dentro de clase, por lo que se descartan actividades físicas, lúdicas, artísticas, para cuidar a los alumnos.

Aclaró que depende de cada padre de familia enviar o no a su hijo, sin embargo, no hay instrucciones de suspender clases.

POR JAVIER CORTÉS