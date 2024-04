“Ya muérete, pero no des lastima”: duro mensaje de ‘Cibernético’ a ‘Shocker’

MÉXICO.- La reciente detención de Shocker en Oaxaca por presuntamente causar daños en un hotel llevó a que Cibernético rememorara una charla que tuvo con el tapatío, en la cual le pidió “morirse” para “dejar de dar lástima”, conocedor de que esa falta de voluntad es la que lo tiene así.

En una entrevista que apareció hace un par de semanas junto a Latin Lover, ambos charlaban sobre los gladiadores que no supieron retirarse a tiempo y sin dinero guardado, siendo un mal ejemplo de ello lo que pasa con el 1000% Guapo, quien a pesar de haber sido un consentido acabó en funciones de poca monta, como un semiprofesional.

¿Qué dijo Cibernético de Shocker?

“Shocker es un ejemplo triste, yo lo aprecio mucho, pero también es un mal ejemplo después de haber sido un monstruo en la Arena México. Una vez me dijo: ‘Oye, Ciber, es que…’, y yo le dije: ‘A ver Shocker, ¿quieres que te recuerden así? Tomando y echando desmadre’. Hay que ser polémico, pero hay polémica buena y mala, entonces él agarró la polémica pésima”, dijo, mientras el regiomontano coincidía en ello.

“Un día le dije: ‘¿Te quieres morir, verdad?’, y me responde: ‘Sí, la verdad sí’… ‘Pues muérete a la chingada, ya muérete, pero no estés dando lástima. Es más triste que estés así. Ya muérete. Te vamos a recordar como el máximo campeón y todo eso’. Le dije ‘tu carrera está mal’. Lo quiero, pero prefiero no verlo que verlo cómo está”.

Shocker N. Es detenido en Oaxaca pic.twitter.com/jhvkp8wu9Q — Ante Haz (@HazFabio) April 4, 2024

El Main Main y Latin Lover coincidieron en señalar que Jair Soria era un gladiador con un carisma descomunal, un buen luchador y alguien capaz de sostener funciones con su presencia, aunque no supo sobrellevar su carrera de buena forma, pero sólo por su culpa. “Te puedo apostar todo lo que quieras, si se aplica tantito, así como está, la gente lo vuelve a arropar. Así te lo digo, tiene tanta suerte con el público que van a arropar. Él tiene un ángel muy cabrón, pero desgraciadamente no lo aplica. No es que le desee la muerte, pero es que fue tan grande que te da tristeza verlo así”, dijo.

CON INFORMACIÓN DE MEDIO TIEMPO