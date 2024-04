Así dejaron libre a ‘Fofo’ Márquez, hace dos años supuestamente agredió a un policía

“Fofo” Márquez permanece en prisión preventiva justificada por tentativa de feminicidio luego de que golpeara a una mujer de 52 años tras un incidente vial. Aunque esta no es la primera vez que el influencer está tras las rejas y en redes sociales usuarios revivieron el video del momento en el que fue liberado del Ministerio Público, donde estuvo 72 horas por la presunta agresión a un policía.

El día que liberaron a “Fofo” Márquez de prisión

En medio de la polémica que rodea a Rodolfo “N”, en redes sociales generó indignación un video del momento en el que es liberado ya que se consideró que era reciente; sin embargo, se trata de algo ocurrido hace dos años cuando presuntamente agredió a un policía. En el clip el influencer se muestra arrepentido y pide a sus fanáticos “portarse bien” para evitar pasar por lo mismo.

“Que horror, es algo que no le deseo a nadie, esta cul****, no mam***. Quiero irme a mi casa, es algo muy fuerte, que horror, mis papás están super decepcionados de mi. La verdad es algo muy fuerte (…) Nos dormíamos en unas literas de piedra como con 15 o 20 güeyes, horrible. Quería pasar de bajo perfil y me reconocieron, yo decía: ‘No, no soy yo’. Llegaron y me metieron un put***. Es algo muy fuerte, pórtense bien”, dice el influencer.

Polémica declaración del influencer

El video fue difundido por el youtuber “Dominguero”, quien menciona lo fácil que Márquez pudo evitar un problema legal mayor por el dinero. Además, generó un intenso debate ya que algunos internautas indicaron que se trataba de algo actuado y que en realidad nunca estuvo en prisión.

“Por suerte todo se puede solucionar aquí en México, ya sea con dinero, hablando o con abogados. Obviamente lo que hizo ‘Fofo’ no estuvo bien, no debería de estar ni siquiera respondiendo a la ley de esa manera y ni siquiera pegándoles… Fue un desmadre”, dijo Dominguero.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO