Dejaron vacaciones más de 60 choques

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Durante las vacaciones de Semana Santa, se registraron más de 60 accidentes automovilísticos en el sur de Tamaulipas y el saldo fue de dos personas muertas.

De nueva cuenta, Altamira fue el municipio de mayor incidencia, ocurrieron un promedio de 30 hechos viales, tanto en tramos municipales como federales.

Las dos víctimas fallecieron en percances que ocurrieron en la urbe industrial y el jefe de peritos, Pablo Fernández insistió para que los automovilistas respeten los límites de velocidad y no usen el teléfono al momento de manejar.

En uno de los accidentes murió el director de servicios públicos de Ciudad Madero, Zamir Shahin Zamudio, al derrapar la motocicleta que conducía en el Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio.

Otra persona murió atropellada cuando intentaba cruzar la carretera Tampico Mante, a la altura de Estación Esteros.

“Más de esos sí hemos tenido y en uno de ellos tuvimos una persona sin vida el pasado viernes en el Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio”, comentó el funcionario.

En el Libramiento Poniente de Tampico, también ocurrieron salidas de camino y volcaduras, al igual que en la Avenida Hidalgo y en la Avenida Tamaulipas.

“No llevan su distancia prudente y todos los días les decimos que agarren su distancia, que no vengan con el teléfono y que usen el cinturón de seguridad”.

Pablo Fernández, agregó que en la Avenida de la Industria han vuelto a presentarse accidentes donde resultan involucradas las unidades de carga.

“Se está incrementando en cuestión de tráfico pesado porque la avenida es la columna vertebral, lo único que pedimos es que manejen con precaución”, precisó.

La distancia que debe predominar entre dos vehículos es de 10 a 15 metros, “es lo que hemos recomendado a los automovilistas y lo más pesado lo tenemos de las 7:30 de la mañana a 8:30 aproximadamente, mientras que en la tarde de 5 a 7:30 de la tarde”.

El aforo por hora en la Avenida de la Industria es de 5 mil vehículos, de esa cifra el 10 por ciento son unidades de carga.

“El aforo vehicular es que diariamente circulan alrededor de 5 mil vehículos por hora sobre la Avenida de la Industria, de los cuales un 10 por ciento corresponden a unidades de carga pesada”, ha señalado el director de Tránsito, Santiago Cerecedo Maya.

Asimismo, el incremento de vehículos en los tres municipios, ha ocasionado que los accidentes automovilísticos sean con mayor frecuencia.

La Cruz Roja indica que antes los hechos viales predominaban entre sábado y domingo, pero en la actualidad se registran todos los días y a cualquier hora.

El jefe de socorristas, Julio César Castro Ramones comentó que los más vulnerables son los motociclistas, ya que las unidades no tienen la estructura suficientemente fuerte para protegerlos de un impacto.

Los choques o volcaduras, tienen mucho que ver con el aumento de vehículos, las prisas y salir de casa con el tiempo ajustado.

“Los accidentes automovilísticos ocurrían en horas pico, ahora se están registrando a todas horas; otro factor es el exceso de motociclistas en la zona y no es que tengan la culpa, si no que hay algunos que no tienen la precaución”.

Por. Óscar Figueroa

Expreso-La Razón