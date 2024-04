El famoso influencer Daniel Cruz Zárate perdió la vida la tarde del pasado sábado 6 de abril, luego de que la motocicleta en la que viajaba se impactó contra un tráiler. Los hechos ocurrieron en la carretera Sayula de Alemán – Aguilera, en el estado de Veracruz; de acuerdo con primeros reportes, ofrecidos por autoridades locales, el joven tenía 19 años de edad y conducía un vehículo de la marca Yamaha, el cual quedó completamente destruido.

Aparentemente el creador de contenido circulaba a exceso de velocidad, por lo que no tuvo oportunidad de frenar con anticipación y terminó estrellándose contra la parte trasera de la unidad pesada. No obstante, el conductor del tráiler no detuvo su marcha y huyó después del fuerte impacto. Por su parte, el influencer quedó gravemente herido.

Influencer muere en un fuerte accidente con su motocicleta

Equipos de emergencia atendieron el percance y trasladaron a Daniel a un hospital de la zona, donde horas más tarde perdió la vida, como consecuencia de las lesiones que sufrió. Según versiones extraoficiales, que circulan en medios locales, el influencer presuntamente se dirigía a su domicilio cuando ocurrió el accidente. De igual manera, se reveló que el creador de contenido viajaba en una motocicleta con placas del Estado de México, la cual quedó destruida tras el choque.

La zona donde ocurrió el accidente quedó acordonada por las autoridades durante más de una hora, mientras se realizaban las tareas de limpieza e investigación. Hasta ahora, se desconoce el paradero del conductor de la unidad pesada con la que Daniel se impactó. Se espera que en los próximos días las autoridades brinden mayor información sobre las causas que ocasionaron el aparatoso accidente vial.

¿Quién era el influencer Daniel Cruz?

Daniel Cruz era un famoso influencer que ganó popularidad en la plataforma de TikTok por su constante actividad en directo. El joven, de 19 años de edad, usualmente compartía transmisiones en vivo e interactuaba con sus más de 85 mil seguidores. Sobre su vida privada no hay muchos detalles, únicamente se sabe que vivía en la comunidad de Aguilera, perteneciente al municipio de Sayula de Alemán.

En redes sociales, sus miles de seguidores han lamentado su deceso y han externado el pésame a sus familiares y amigos: “solo aquí escucharé tu dulce voz y te extrañaré para siempre mi amor”; “siempre fuiste buena persona con nosotros, te llevaremos en nuestro corazón”; “descansa en paz, fuiste buen amigo”; “te recordaremos siempre Daniel”, fueron los comentarios que recibió su última publicación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO