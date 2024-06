Te decimos qué pasa si no retiras tu dinero de la Tarjeta del Bienestar

MÉXICO.- Aquellas personas que se han registrado adecuadamente para recibir su Pensión del Bienestar que ofrece el Gobierno de México de manera bimestral saben que sus pagos se harán mediante una tarjeta, en la que se depositarán los recursos, para que los adultos mayores puedan hacer el retiro en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar y sin ningún cobro de comisiones.

Además, con esta tarjeta los beneficiarios pueden realizar sus compras en centros comerciales o cualquier supermercado; sin embargo, como con cualquier otra tarjeta bancaria de crédito o débito surgen algunas dudas sobre su uso, una de ellas es qué pasaría si es robada o extraviada y no es posible hacer el retiro oportuno del dinero, ¿el monto que hay en la cuenta se pierde? Aquí te contamos.

¿Puedo perder mi dinero si no lo retiro de la Tarjeta del Bienestar?

Algunos adultos mayores se han preguntado qué pasa si no retiran su dinero de la Tarjeta Bienestar en algún bimestre, ya sea porque no tuvieron el tiempo, porque la perdieron, se las robaron o simplemente porque quieren ahorrar su dinero, tienen que saber que no hay ningún riesgo de perderlo, por lo que no hay de que preocuparse.

Cabe destacar que el Banco Bienestar no les cobrará ninguna comisión mantener su dinero en la cuenta ni por utilizar sus cajeros automáticos, así que no deben precipitarse por retirar su pensión mes con mes. Además, si cuentas con la aplicación en tu celular, desde ahí puedes consultar tu saldo.

Mediante ella podrás realizar consulta de saldo y movimientos sin tener que ir a la sucursal bancaria

¿Dónde puedo reportar el robo o extravío de mi tarjeta de Bienestar?

Si te robaron o perdiste tu tarjeta, debes reportarla en cuanto antes al teléfono 800 639 4264, para que sea bloqueada y evitar el mal uso de ella y poder comenzar el proceso de renovación. Puedes ingresar al sitio web: a programasparaelbienestar.gob.mx para consultar la fecha, el módulo y el horario para tramitar una nueva. Será necesario presentar una identificación oficial vigente.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO