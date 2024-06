Ajusta salud a 15 muertes por el calor

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Secretaría de Salud en Tamaulipas rectificó la cifra acumulada de muertes por golpe de calor en esta temporada, al asegurar que son 15 en vez de 16, esto derivado de que se duplicó uno de los casos, y ya fue aclarado el tema, la mayoría de los fallecidos son adultos mayores, o con enfermedades crónicas por lo que alertó a este segmento de la población a extremar cuidados.

Vicente Joel Hernández Navarro titular de la dependencia insistió en que hay una muerte que fue duplicada, por lo que son 15 en lugar de 16 las muertes por calor, y son las que se han dado son dentro de los hospitales, ya que las que son fuera, que se han dado en domicilios, no las tenemos reportadas.

Dijo que evidentemente debemos tener los cuidados pertinentes porque realmente la crisis por el cambio climático es grande, lo vemos no solamente en el número de pacientes que sufren de insolación, de golpe de calor, a los ciudadanos se les pide no exponerse al sol de las 10 de la mañana a 4 de la tarde.

Resaltó que los fallecimientos han sido en adultos mayores, gran parte de ellos con enfermedades crónicas, sin embargo, hay dos pacientes que no tenían antecedentes de enfermedades crónicas que fue solo la exposición del sol, esas se dictaminan, van 7 hasta ahora dictaminados,

La OMS ha manifestado que con el cambio climático habido un aumento de un 5 a un 10 por ciento de infartos por miocardio, por lo que la población a parte de no asolearse debe tener una buena alimentación, evitar el sedentarismo, disminuir el estrés, dormir correctamente porque eso va ayudar a resolver las contingencias.

Resaltó que también lo vemos en hospitales con fallas en la energía eléctrica, en el agua, en el funcionamiento de los aires, se ha ido poco a poco solucionando, sin embargo, por estas circunstancias críticas un apoyo por contingencia para cubrir esas necesidades y evidentemente paliar un poco la situación.

Preocupa el tema del agua en el sur del estado, y todo eso puede generar problemas gastrointestinales, vemos que en lo que va del año va un tercio de lo que tuvimos el año pasado de enfermedades diarreicas, eso significa que no vamos muy excedido, pero en estas semanas aumenta, en el sur se está viviendo dos situaciones que es la carencia del agua y la contingencia del dengue, no hemos tenido problemas de desabasto de agua en hospitales del sur del estado, esto para no suspender las consultas.

Por. Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN