Captan momento en que activistas vandalizan retrato de Carlos III

Hace a penas unas semanas se reveló el primer retrato oficial del rey Carlos III que le dio la vuelta al mundo por sólo dejar el rostro del monarca con color, mientras que el resto, incluyendo su vestimenta y el fondo, se inundó con un intenso e incomprendido rojo brillante. El cuadro estaba expuesto en una galería de arte en Londres, pero este martes 11 de junio fue vandalizado por un grupo de activistas.

VIDEO: vandalizan retrato de Carlos III en Londres, así fue el momento

Activistas del grupo Animal Rising atacaron este martes un retrato del rey Carlos III en una galería de Londres, cubriendo la cabeza del soberano con el rostro del personaje Wallace, de la serie animada británica Wallace y Gromit. En un video difundido en X, antes Twitter, se ve a dos activistas pegando la estampilla en la cara del rey, acompañado de un mensaje denunciando el trato a los animales en granjas que han recibido un certificado de la RSCPA, la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales.

‼️BREAKING: No Cheese Gromit! King Charles Portrait Redecorated‼️ @RoyalFamily

‼️Find out why King Charles, Patron of the RSPCA should ask them to drop the Assured Scheme -> https://t.co/pTneW0QCWf 👈 pic.twitter.com/jYLHFuxtHB

— Animal Rising (@AnimalRising) June 11, 2024