Exigen que asignen intendente a Jardín de Niños

TAMPICO, TAM.- Padres de familia del jardín de niños Sertoma exigieron que se designe una nueva intendente, en sustitución de la persona que debería efectuar la limpieza del plantel y que se encuentra de permiso.

Los propios padres de familia se están encargando de esas tareas para que sus hijos no estudien en un sitio poco higiénico.

Valeria González Muñoz, madre afectada, dijo que la intendente Jessica Hernández, quien es secretaria general del sindicato, tuvo un accidente y tras recibir una incapacidad, le otorgaron un permiso sindical.

Ya enviaron un oficio al Centro Regional de Desarrollo Educativo para exponer la problemática pero no han resuelto la situación en esa escuela ubicada en la colonia Anáhuac, frente a la laguna del Carpintero.

“La supervisora nos dice que ella no va a hacer nada hasta que se presente a laborar, su permiso es de un mes, ya no va a regresar en este ciclo escolar, hasta el otro, va a ser lo mismo, los niños van a seguir trabajando en la suciedad”, indicó.

“Que la quiten de aquí y que nos manden a una intendente que sí trabaje, por todas las medidas de hogiene, de COVID, de todas las enfermedades, son niños de 3 a 6 años, creo que tenemos que tener mucha higiene, como papás venimos a limpiar y no es justo que una persona con su actitud y con eso de yo soy del sindicato no me pueden sacar, pues nosotros estemos pagando, más que nada los niños estén pagando los platos rotos”, detalló.

Dijo que como padres de familia tienen otras ocupaciones y les resulta complicado ir al plantel a hacer el aseo.

“Si ella tiene su permiso está bien, no nos oponemos pero que nos manden a alguien que nos apoye o que nos limpie, que cubra esa vacante de ella”, mencionó.

