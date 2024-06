Horarios y en dónde ver la Eurocopa 2024

La Eurocopa 2024 comenzará esta semana, con el juego inaugural entre la anfitriona Alemania y su similar de Escocia el próximo viernes 14 de junio, por ello, vale la pena conocer dónde ver todos los partidos del torneo continental en México, mismo que culminará hasta el 14 de julio, dejando un mes apasionante de futbol para los aficionados.

¿QUÉ CANALES DE TV TRANSMITIRÁN LA EUROCOPA 2024 EN MÉXICO?

Los partidos de la Eurocopa 2024 en México serán exclusivamente transmitidos por Sky Sports, como en ediciones anteriores. Los canales específicos para la transmisión son 534, 535 y 536; mientras que en la señal de alta definición serán 1534, 1535 y 1536.

Asimismo, TUDN ofrecerá algunos partidos en televisión abierta a través de Canal 5, incluyendo seis encuentros de la fase de grupos, dos de Octavos de Final, dos de Cuartos de Final, uno de Semifinales y la Final.

¿DÓNDE VER POR STREAMING LA EUROCOPA 2024 EN MÉXICO?

Para ver la Eurocopa 2024 en servicio de streaming, los aficionados pueden acceder a la aplicación Sky+ para todos los partidos, mientras que aquellos que serán transmitidos por TUDN estarán disponibles en la aplicación ViX.

CANALES Y HORARIOS EN MÉXICO DE LOS PARTIDOS DE FASE DE GRUPOS DE LA EUROCOPA 2024

14 de junio: Alemania vs Escocia – 13:00 horas – Canal 5, TUDN, ViX y Sky Sports

15 de junio: Hungría vs Austria – 07:00 horas – Sky Sports

15 de junio: Croacia vs España – 10:00 horas – Sky Sports

15 de junio: Italia vs Albania – 13:00 horas – Sky Sports

16 de junio: Polonia vs Países Bajos – 07:00 horas – Sky Sports

16 de junio: Eslovenia vs Dinamarca – 10:00 horas – Sky Sports

16 de junio: Serbia vs Inglaterra – 13:00 horas – Sky Sports

17 de junio: Rumania vs Ucrania – 07:00 horas – Canal 5, TUDN, ViX y Sky Sports

17 de junio: Bélgica vs Eslovaquia – 10:00 horas – Sky Sports

17 de junio: Austria vs Francia – 13:00 horas – Sky Sports

18 de junio: Turquía vs Georgia – 10:00 horas – Canal 5, TUDN, ViX y Sky Sports

18 de junio: Portugal vs República Checa – 13:00 horas – Sky Sports

19 de junio: Croacia vs Albania – 07:00 horas – Canal 5, TUDN, ViX y Sky Sports

19 de junio: Alemania vs Hungría – 10:00 horas – Sky Sports

19 de junio: Escocia vs Austria – 13:00 horas – Sky Sports

20 de junio: Eslovenia vs Serbia – 07:00 horas – Canal 5, TUDN, ViX y Sky Sports

20 de junio: Dinamarca vs Inglaterra – 10:00 horas – Sky Sports

20 de junio: España vs Italia – 13:00 horas – Sky Sports

21 de junio: Eslovaquia vs Ucrania – 07:00 horas – Canal 5, TUDN, ViX y Sky Sports

21 de junio: Polonia vs Austria – 10:00 horas – Sky Sports

21 de junio: Países Bajos vs Francia – 13:00 horas – Sky Sports

22 de junio: Georgia vs República Checa – 07:00 horas – Sky Sports

22 de junio: Turquía vs Portugal – 10:00 horas – Sky Sports

22 de junio: Bélgica vs Rumania – 13:00 horas – Sky Sports

23 de junio: Suiza vs Alemania – 13:00 horas – Sky Sports

23 de junio: Hungría vs Escocia – 13:00 horas – Sky Sports

24 de junio: Albania vs España – 13:00 horas – Sky Sports

24 de junio: Italia vs Croacia – 13:00 horas – Sky Sports

25 de junio: Francia vs Polonia – 10:00 horas – Sky Sports

25 de junio: Países Bajos vs Austria – 10:00 horas – Sky Sports

25 de junio: Dinamarca vs Serbia – 13:00 horas – Sky Sports

25 de junio: Inglaterra vs Eslovenia – 13:00 horas – Sky Sports

26 de junio: Eslovaquia vs Rumania – 10:00 horas – Sky Sports

26 de junio: Ucrania vs Bélgica – 10:00 horas – Sky Sports

26 de junio: Georgia vs Portugal – 13:00 horas – Sky Sports

26 de junio: República Checa vs Turquía – 13:00 horas – Sky Sports

*Todos los horarios son correspondientes al Centro de México.

**Cuando se definan los partidos de Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Final, será cuando se determinen los canales de TV y horarios en los que se transmitirán dichos encuentros.

