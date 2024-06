Mhoni Vidente predijo la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar

El amor entre Ángela Aguilar y Chistian Nodal es un hecho, ha causado mucho revuelo su relación, pues para muchos internautas hicieron las cosas mal. Sin embargo, la parecer su relación estaba predestinada, ya que hace dos años, cuando la hija de Pepe Aguilar había terminado su turbulento idilio con el compositor Gussy Lau, quien le llevaba más de 15 años de diferencia, Mhoni Vidente aseguró que ella terminaría con el cantante mexicano.

Lo de Ángela y Nodal es el tema del que más se ha hablado, pues apenas el 23 de mayo Nodal hizo público en sus redes sociales que había terminado con la intérprete argentina Cazzu, quien supuestamente era amiga de Ángela, y con quien Christian tuvo una hija. Él ya salió a defender sus acciones y pidió respeto para su persona y para Aguilar, a quien dijo que ama.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

En ese entonces, Ángela se volvió tema de conversación porque se filtraron unas fotos con Lau, lo cual llevó al final de su amor. Nodal, por su parte, acababa de terminar con Belinda y había comenzado con Cazzu. Pero Mhoni había visto que ambos terminarían juntos: “Yo la veo con alguien bien famoso, con Christian Nodal”, aseguró. Cómo siempre, la pitonisa no falla.

¿Nodal le fue infiel a Cazzu?

Aunque supuestamente Cazzu y el mexicano terminaron en buenas condiciones, los rumores no paran, por lo que Nodal tuvo que salir a aclarar las cosas: “En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera”.

“Bueno mi gente, yo sé que muchos de ustedes se enteraron oficialmente de que Ángela y yo tenemos una relación, que como casi no les gusta el chisme ni andar inventando historias, por respeto a mi ex pareja, por respeto a mi actual pareja, por respeto a mi hija, quería salir a darles un poco de contexto”, dijo Christian, luego de que en redes sociales comenzó el alboroto.

Aunque se habla mucho de él por su talento, también por sus fracasos amorosos. En 2019, inició una relación con la cantante y actriz Belinda, con quien se comprometió en mayo de 2021. Sin embargo, la relación terminó en febrero de 2022. Poco después, Nodal comenzó a salir con la rapera argentina.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO