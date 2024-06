Multarán a tienda Arteli y Almacenes Ibarra por incendio

ALTAMIRA, TAM.- La Dirección de Protección Civil de Altamira, multará a las empresas de Almacenes Ibarra y Arteli por el incendio registrado el pasado 25 de mayo.

La titular de la dependencia, María Luisa Cuevas Rivera detalló que por este tipo de siniestros se puede aplicar una sanción hasta de dos mil UMAS (Unidad de Medida y Actualización).

“La ley de ingresos dice que en este tipo de siniestros catastróficos, puede ser hasta de dos mil UMAS para cada empresa, nosotros como protección civil”.

Explicó que las aseguradoras y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, todavía están en el proceso de peritajes.

La estructura quedó muy afectada por el fuego y solo se abrió un paso para retirar los materiales, pero el plan de demolición y construcción apenas se hará está semana.

“Va haber sanciones para las dos empresas, claro que sí, ellos tienen un programa interno de Protección Civil ya evaluado y autorizado, ahí manifestaron su tipo de riesgo y en base al tipo de riesgo y al evento que pasó, hay una sanción para cada empresa”.

Refirió que el porcentaje de daño fue mayor en Almacenes Ibarra que en Arteli y que ambas empresas entregaron el dictamen estructural y eléctrico.

“Los directivos de las empresas me van a presentar un plan de trabajo para la demolición y reconstrucción de las bodegas, no pueden ellos ni demoler, ni construir si Protección Civil no da su anuencia para que todo sea seguro”.

María Luisa Cuevas Rivera, adelantó que habrá de sugerir a los dueños que los dos negocios estén separados, que no estén juntos como actualmente se encuentran.

“Una vez que me entreguen los dos peritajes, entonces procedo a tener una reunión con ellos porque ya están trabajando en ese aspecto”, terminó la funcionaria.

Por Óscar Figueroa

La Razón