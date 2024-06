Doña María de 94 años cumple su sueño de terminar la primaria

MÉRIDA, YUCATÁN.- “Nunca es tarde para cumplir las metas”, señala un ejemplo viviente: doña María Grimilda Dorantes Contreras, ticuleña de 94 años de edad y quien tomó una decisión para certificar su nivel escolar de primaria.

La historia de doña Mary, se suma a la de más de 15 mil yucatecas y yucatecos, que han participado con la Estrategia de Atención al Rezago Educativo que coordina la Secretaría de Educación y cuyos beneficios han llegado a 64 municipios de la entidad.

Los recuerdos de doña Mary se remontan a su niñez, cuando su tía Petrona, viendo su insistencia por querer estudiar, le regaló su primer lápiz y un cuaderno, con lo que dio inicio a su sueño y avanzó hasta el cuarto grado de primaria. Pasaron más de ocho décadas y firme a sus sueños, y ya siendo madre de 10 hijos, comparte la alegría y orgullo que siente al avanzar hacia su meta.

“En mi familia éramos muy pobres, no teníamos los recursos, no había ninguna posibilidad de ir a la escuela, sin embargo, le insistí a mi mamá que me llevara porque sabía de mi capacidad y mis ganas de estudiar, pero lamentablemente por cuestiones económicas no pude terminar en ese entonces”, agregó.