Monitorea el NHC posible depresión tropical en el Golfo

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Centro Nacional de Huracanes (National Hurricane Center) de Estados Unidos monitorea la posible formación de un disturbio tropical al sur del Golfo de México.

La información dada a conocer en el pronóstico matutino del miércoles dice:

“Environmental conditions appear conducive for some slow development early next week while the system moves slowly westward or west-northwestward,” (Las condiciones ambientales parecen propicias para un desarrollo lento a principios de la próxima semana, mientras el sistema se mueve lentamente hacia el oeste o hacia el oeste-noroeste” se lee.