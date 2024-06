Activan plan emergente por estiaje

Victoria se prepara ante escenarios complicados por el estiaje. En una reunión celebrada este miércoles en la presa Vicente Guerrero con CONAGUA, se acordó hacer maniobras para asegurar el suministro de agua en la ciudad.

El alcalde Eduardo Gattas Báez reveló que se están considerando opciones como la instalación de bombas para aumentar el flujo de agua y ajustar aún más el tandeo.

Gattas Báez indicó que la reunión con funcionarios de CONAGUA en la presa Vicente Guerrero se realizó para prepararse para tiempos complicados.

“Lo que hicimos el año pasado nos ayudó a que hoy no nos ocurra lo mismo que en otros lugares.

Nosotros dragamos suficientemente bien, de 6 metros de fondo por 4 de ancho, más de dos kilómetros del canal para que cuando llegara el estiaje, siguiéramos teniendo agua”, señaló.

El alcalde aseguró que, de no haberse realizado estos trabajos e inversiones el año pasado, hoy Ciudad Victoria no tendría agua. “Lo que estamos haciendo ahora es prepararnos más, en caso de que no llueva. Le pido a todo Victoria que hagan una oración para que llueva, porque necesitamos que llueva.

La presa está al 7.7% de su capacidad, estamos a punto de romper récord. En 2001 estuvo al 7.1%”.

Gattas Báez enfatizó que el problema es mundial y grave.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo como ayuntamiento republicano para que todo Victoria pueda tener agua. Sin duda habrá más restricciones.

Ahorita nos faltan casi 500 litros por segundo de los 1,700 que ocupa la ciudad. El problema son los mantos acuíferos, como La Peñita, que nos daba hasta 700 litros por segundo y ahora nos da 100 litros. Necesitamos que llueva”.

Señaló que hay un 70% de probabilidades de que varios huracanes de niveles 4 o 5 entren al golfo de México, lo cual podría traer el agua que tanto necesita Tamaulipas y la capital del estado. Gattas Báez destacó la coordinación con el gobierno del estado, que ha sido fundamental para transformar y embellecer Victoria, y mantener el suministro de agua.

“Sabemos que los victorenses están desesperados porque los tandeos cada vez son más complicados, pero se hace lo humanamente posible para prepararnos para tiempos de más estiaje. Esperamos que llueva”, concluyó.

CIFRAS

7.7 por ciento es el nivel de la presa

Instalarian otra bomba

Ajustar el tandeo

Realizan dragado 6 metros de fondo, por 4 de ancho

ACCIONES:Endurecen acciones para garantizar agua, en época de más estiaje

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON