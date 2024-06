Te decimos si es saludable que los adultos tomen leche para fortalecer sus huesos

MÉXICO.- Consumir leche o cualquier estilo de lácteos pareciera ser hasta una tradición en nuestro país, pues acompañado con algún pan, puede ser un desayuno o una cena bastante tradicional. Algunas personas aseguran que tomar leche en cualquier edad proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía. Un alimento que incluye proteínas de alta calidad y grasas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAQ).

Y es que el consumo de leche es de aproximadamente 123.3 litros por persona, destacando que se trata de una bebida que es una rica fuente de calcio, vitamina D, proteínas, potasio y minerales; sin embargo, durante los últimos años se han puesto en duda la veracidad de sus beneficios para el cuerpo humano.

¿Es bueno tomar leche siendo adulto?

Harvard ha publicado un nuevo estudio en su reconocida New England Journal of Medicine, demostrando un enorme índice de adultos con problemas en huesos y fracturas de cadera en los países donde hay un mayor consumo de leche, lo que significaría que el consumo de leche en la etapa más adulta no trae consigo muchos beneficios efectivos.

En el estudio se llegó a encontrar que las personas que consumen leche tenían una mayor altura, lo que los convierte en ser más propensos a lesiones como caídas o fracturas de cadera, además de arrojar que el consumo de leche de muchas personas llegan hasta tres raciones al día.

Lo anterior sería excesivo para la dieta de una persona adulta, ya que aporta casi nada o nada, por lo que en lugar de ayudar lo empeora todo, puesto que la leche tiene un alto contenido de grasas saturadas, sodio e incluso puede provocar la hipertensión, como los problemas de circulación en la sangre e infartos.

Pero Harvard, sí recomienda, que si lo que estás buscando es calcio, la leche la puedes suplantar con otros alimentos como lo es la col rizada, brócoli, sardinas enlatadas o el salmón. Así fue, como lo confirmó uno de sus expertos, al mencionar que no es un alimento necesario para los adultos.