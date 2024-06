Wendy Guevara revela que le gustaría tener un hijo y ser mamá soltera

MÉXICO.- Wendy Guevara ha dado una noticia muy importante, aseguró que le gustaría tener un bebé. Fue durante su invitación al programa “Amigas y rivales” de Univisión donde le preguntaron sobre su vida personal, sobre su carrera o sobre el corazón, entre otras cosas.

En el programa dio a conocer que tiene el sueño de ser madre, pero en este momento no se siente lista porque es una responsabilidad muy grande; sin embargo, ante la pregunta de si rentaría un vientre, aseguró que sí le gustaría ser mamá y tener un bebé entre los brazos. Además, agregó que sería madre soltera porque no necesita un hombre a su lado.

“Yo cuando tenga más edad, sé que es una responsabilidad muy grande, sí me gustaría tener una bebé. Aunque sea yo sola, no ocupo de un hombre. Yo sería madre soltera.Las chicas que no podemos tener, yo puedo embarazar a alguien, pero no embarazarme. Siento que sí me gustaría”.