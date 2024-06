Al tiempo vivo, Alexis Mata

Vivir el arte es enfrascarse en las paredes de cristal de quienes nos miran y recrean las obras, el artista así se multiplica en cada una de sus formas. Alexis Mata es un artista que se presenta con su tiempo vivo, donde experimenta y recrea sus proyectos plásticos con el ojo sobre las formas que se multiplican, y que parecen desprenderse del mismo patrón de ideas ya que son continuas y afines en la solución gráfica y arquitectónica de sus interpretaciones. A pesar de la sincronía de cada una de sus obras que se desprenden de punto de soluciones verticales en las cuales las alegorías no existen, si cae en una monotonía de planos que se parecen, o que continúan esa solución de verticales con una propuesta grafica más que pictórica.

Experimenta esos juegos de obras que parecen ser solucionadas desde una computadora por la forma de aplicar las líneas. Me atraen algunas cosas de esta propuesta en cuanto que lo acerca a formaciones arquitectónicas y hasta escultóricas, pero no me atrae la monotonía y el encaje casi de domino de cada obra, una tras otra como si no tuviera un escape, una ilusión plástica que constituye una estética de lo formal, del encuentro con lo maravilloso del sentir artístico.

Las obras las contemplo en un solo plano, y salvo algunas excepciones, intenta variar, o ofrecernos su estética, su personal apreciación de las formas en un sentido expresivo y apasionado. Los sistemas aleatorios de realizar arte en nuestros días tienen sus ventajas y desventajas, pero es la mano del artista quien tiene la capacidad selectiva para retomar los nuevos instrumentos, o medios creativos.

Hay un artista referente, Mexico-japones, Kazuya Sakai, quien en los años sesentas, nos ofreció las cualidades de la geometría desde e colorido y soluciones alternativas que vigorizan las expresiones de caballete y de obra mural.

Tuve la fortuna de trabajar cerca de Kazuya Sakay, cuando yo laboraba en INBA, porque las ediciones del Instituto se realizaban en la Imprenta Madero, vanguardia del diseño en México. Sakay, influye en una propuesta desde lo grafico al color, como una expresión limpia y vanguardusta de la obra gráfica. Alexis Mata, contiene muchos elementos gráficos, y aciertos en sus capas expresivas, no diversas en la actual exposición que se realiza en la gatería del Centro Cultural Tamaulipas. Observo una monotonía, no porque se abstenga del uso del color, sino porque crea arquetipos que parecen iguales, que sistematiza en verticales que parecen similares.

Observo, la necesidad de rompiera esa monotonía en aplicación en ciertos espacios de colores calientes para romper esa monotonía que delimita la observación de sus obras a un solo contenido. De acuerdo que experimenta, y que pronto encontrara solución a soluciones de intensa plasticidad en una obra que viva su tiempo, de experimentación y hallazgos. una obra que por ahora encierra en lo gráfico, más que pictórica.

La mecanización del tapiz, los resultados me parecen efímeras, si comparo la obra de tapiz de Leticia Arroyo, donde la manufactura del materia se engloba con un proyecto estetico de gran ambición. Alginas obras de Alexis Mata, me atraen, por ejemplo la obra de los torsos, en que juega con la composición escultórica y que me parece de gran acierto. Como también la obra que anuncia su muestra de la composición de manos.

Lamentable que no existe un fichera de las obras ora entender técnica y título, aunque en este caso ni es del todo indispensable porque todas las obras son semejantes o se desprenden de una misma composición. Una buena exposición, un buen trabajo desarrollado por el CCT, cuya directiva se ha puesto las pilas para traer al público de la ciudad una visión delo arte contemporáneo, y es sin duda un aliento para tdos los amantes delo arre de la ciudad. Muy bien Alexis Mata, este Tiempo Vivo, también es nuestra, porque los ojos de quienes miran la obra de arte se transforman con mirar tus obras.

Y esto es más importante que todo. Contemplar las libras es recrear nuestro espíritu de cambio y de amar a la vida. Presentamos algunas muestras de esta buena exposición en el CCT.

POR ALEJANDRO ROSALES LUGO