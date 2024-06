Ana Claudia Talancón revela que sufrió abusos cuando inició su carrera

“Tengo una historia que me ha afectado en muchísimas ocasiones y que viene desde un bagaje personal, de desvaloración, autoestima baja. Me ha costado mucho trabajo hacerme de un grupo cercano hasta donde yo me sienta segura, valorada, vista y ha sido un proceso, al tú ser un apoyo a tu familia, le tengo que meter el acelerador para poder ayudar a mi familia”.

La protagonista de “Soy tu fan” mencionó que admira a todas las mujeres que han alzado la voz e incluso han señalado a las personas que abusaron de ella. Además, recordó a actrices como Karla Souza, quien hace años denunció que fue víctima de abuso y que gracias a esas mujeres ha tenido el valor de poder trabajar en terapia lo que vivió.

“No sabes lo mucho que admiro a estas mujeres que han hablado de todo lo que les ha pasado, han dicho nombres y a mí me cuesta mucho trabajo, todavía no estoy lista para hablar de muchas cosas que han pasado”.

Ana Claudia Talancón comentó que cuando empezaba su carrera en la adolescencia, el director Gabriel Retes la acosó.

“Gabriel Retes en El Cometa que llegaba y te decía: ‘a mí hace mucho que no se me para, pero anoche soñé contigo’, yo tenía 15 años. Y no sé por qué el hecho de que ya no esté con nosotros me hace sentir que puedo hablar de esto”.