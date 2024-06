Fanático provoca fuerte caída de Brincos Dieras en pleno show

MÉXICO.-

Brincos Dieras ha dado de qué hablar por su espectáculo debido a las “bromas” y comentarios que realiza sobre las asistentes, además de las dinámicas con fanáticos por las que ha resultado lesionado. Tal y como ocurrió en una de sus presentaciones en la que un sujeto lo derribó y arrastró, todo pese a las suplicas del comediante para que se detuviera ya que aún se recuperaba de un incidente anterior.

Fanático derriba a Brincos Dieras en pleno show

A través de TikTok el usuario “Dorinamaqui” compartió el video donde se muestra el momento exacto en el que el comediante es “tacleado” por uno de los asistentes que fue parte de las dinámicas. En el clip se observa el instante en el que el payaso es cargado por seis sujetos como parte de una broma, aunque uno de ellos lo llevó muy lejos al derribarlo por los pies provocando una dolorosa caída y luego arrastrándolo por el escenario.

Aunque no se sabe exactamente el lugar del espectáculo, se sabe que ocurrió en octubre de 2023 tan sólo unas semanas después de un incidente en otro show por el que Brincos Dieras fue hospitalizado. Pese a que el payaso pidió al sujeto en más de una ocasión que se detuviera, ante sus insistencia tuvieron que invertir elementos de seguridad que sacaron al hombre del escenario, aunque volvió a petición del comediante.

Algunos internautas criticaron la lenta reacción de los elementos de seguridad, pues intervinieron luego de que el sujeto arrastrara por unos minutos a Brincos Dieras. “Que aguante tiene Brincos Dieras”, “Se lleva y no se aguanta, sin enojarse”, “El de seguridad, todo tronco”, “Siempre presume a su seguridad y le fallaron”, “Ahora todos lo van a agarrar de bajada en sus shows” y “Con toda la actitud”, fueron algunos de los comentarios.

Brincos Dieras se lesiona las costillas

En agosto de ese mismo año Brincos Dieras sufrió una fractura en las costillas por una broma que se salió de control durante una de sus presentaciones en Torreón, Coahuila. Al igual que la anterior, el momento se hizo viral en redes sociales y en el video se observa que dos de los tres sujetos sobre el escenario luchan por derribar al payaso hasta que lo consiguen.

En ese momento uno de los sujetos se coloca sobre él para evitar que el comediante se ponga de pie, pero el instante en el que se lesiona ocurre cuando otro más de camisa café hace una maniobra similar a la de la lucha libre dejando caer todo su peso sobre Brincos Dieras.

“¡Mi raza! ¡Estoy bien! Si me llevó la ambulancia porque pensaron que era una fisura, pero bendito Dios sólo fue el golpe. Con medicamento sale. Gracias a la raza de Torreón, nos la pasamos con madre y ¡el show debe continuar! Nos vemos esta noche en Culiacán, sólo pido de su comprensión ya que no puedo hacer esfuerzos y no habrá maromas, posiciones con Brincos o helicópteros. Muchas gracias”, escribió en aquel momento el comediante en sus redes sociales.

