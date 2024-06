‘Un gran sector de la población nunca participa’

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El presidente de la Junta Local del INE en Tamaulipas, Sergio Ruiz Castellot, califica como positivo el proceso electoral que está ya en su fase final, con el trámite de las impugnaciones. Aunque había más expectativas en cuanto a la participación ciudadana, la buena noticia es que igual que en las últimas elecciones, la jornada se llevó a cabo sin contratiempos mayores y los tamaulipecos pudieron acudir a las urnas para sufragar. “Por cómo se sentía el ambiente, pensábamos que íbamos a superar por mucho la participación más alta que había en Tamaulipas, que es de 60 % llegamos al 56 y fracción, casi 57 % de participación ciudadana, pero el balance es bueno en lo general”

¿A qué se debe que no se haya mejorado la participación ciudadana?

Desgraciadamente traemos un mal hábito, hay un gran sector de la sociedad que no participa, que ve el tema de las elecciones como algo ajeno y entonces a quienes vemos participar son los mismos grupos que siempre participan, la gente mayor, los seguidores o afiliados a los diferentes partidos políticos, personas con alto nivel de responsabilidad cívica, ciudadanos independientes que deciden con su voto marcar una tendencia, pero tenemos un gran sector de la sociedad que no participa y ese sector sigue siendo más o menos el 40 % de la población que no se involucra, que considera que su voto no vale o que considera que no tiene caso ir a votar, cuando ellos podrían cambiar los resultados en muchos lados o por lo menos generar mayores diferencias en estos resultados. Acá hemos hecho actividad de promoción de la participación ciudadana, hemos llegado con los jóvenes, hemos presentado estadísticas, se han hecho estudios, universidades de Tamaulipas nos han apoyado haciendo estudios, invitando a su alumnado y aún así no responden a la participación.

¿El tema de la seguridad influye?

Mira, la inseguridad es un fenómeno con la que el tamaulipeco en general ha aprendido a vivir, es un tema que hasta cierto punto no interfiere en las actividades cotidianas de la gente en la mayoría de los casos y en el tema electoral tampoco. Sí es cierto que tuvimos un hecho muy lamentable, el asesinato de un candidato en el Mante, y sí hubo también ataques directos a varias candidatas o candidatos, hubo un alto número de servicios de custodia por parte del gobierno del estado a candidaturas locales, a nivel federal sólo tuvimos una solicitud de custodia, acompañamiento, pero en la jornada electoral esto no se refleja.

El día de la jornada electoral estuvimos recibiendo diferentes llamadas de que en tal lugar había gente armada, que en tal lugar habían corrido a los responsables de las casillas o que sólo estaban representantes de un partido político porque había gente armada que había desalojado a los demás y en todos los casos sólo fueron rumores, son elementos que a veces usan algunos grupos para desalentar la participación y para que la gente tenga miedo y no salga a votar, pero la realidad es que la elección estuvo muy custodiada, hubo acompañamiento de Sedena, Guardia Nacional, Marina, Guardia estatal, todos los niveles de gobierno se involucraron, hicieron presencia, estuvieron respondiendo nuestros llamados a cualquier situación, ante cualquier alerta y en términos generales el día de la jornada electoral hubo la suficiente seguridad y tranquilidad para que cualquiera pudiera salir a votar.

Y así fue en esta elección, en la extraordinaria del 2023, en la de gobernador del 2022, en la del 2021 que fue concurrente también y en la del 2019 que fueron diputados, el punto es que en los últimos años Tamaulipas el día de la jornada electoral la gente ha podido salir. No es un tema la seguridad que haya afectado en la instalación de casillas.

¿Cómo califica las campañas que se llevaron a cabo en Tamaulipas?

Más allá de algunos episodios donde hubo dimes y diretes en redes sociales, o algunos comentarios que de pronto pudieran haber sido descalificación hacia tal o cual candidato o candidata, en términos generales las campañas estuvieron muy tranquilas, tuvimos un muy bajo índice de quejas.

En otros procesos aquí en Tamaulipas me ha tocado ver quejas casi diario de un partido hacia otro y viceversa, y esta vez no, sí tuvimos algunas quejas, muy pocas, el mayor número de quejas de hecho vienen de un ciudadano, no de los propios partidos. Y los partidos señalaron temas, algunos muy puntuales, otros que en su momento se consideraban improcedentes, pero sí, yo creo que si los partidos no estuvieron presentando quejas fue porque o no encontraron elementos o estaban concentrados en su labor.

Ha estado sobre el debate nacional el gasto que se hace en las campañas. ¿Cómo lo calificaría?

Desgraciadamente las campañas requieren mucho recurso y la manera en que la ley electoral buscó que no llegue dinero de otra parte es proveyendo a los partidos de recursos, entonces hay un

gran monto que se gasta en estas campañas electorales en mantener a los partidos políticos. Hay un monto muy fuerte que se gasta en proceso electoral, el IETAM tuvo un recorte de más o menos $200 millones y luego tuvo una ampliación presupuestal, no conozco los datos exactos, pero de poco más de $60 millones, porque había temas que no iban a poder atenderse con los recursos que le habían sido otorgados. El INE tuvo un recorte de $1000 millones, poco más de $1000 millones que el INE lo absorbió en otros programas y le dio prioridad al proceso electoral.



¿Porque es tan caro el proceso electoral?

Porque hay muchas cosas que no se ven, hay mucha gente cree que el día de la jornada electoral es llegar a la casilla, votar y listo, y no, son meses de preparación, es un ejército que se contrata de personal. Y es personal necesario, hay muchos pasos que tenemos que hacer para garantizar que las elecciones sean limpias y transparentes.

Hacemos simulacros en sábados, en domingo les entregamos teléfonos donde vienen cargados sistemas para reportar PREP, conteo rápido y otras, otras cosas. Y bueno, todo esto tiene un costo y estamos hablando que son 300 distritos en el país que simultáneamente están haciendo sus actividades y es muy caro todo, si el nivel de confianza de la ciudadanía fuera diferente, habría muchas cosas, muchos pasos que nos podríamos ahorrar.

Usted tiene una carrera en el área electoral, ha estado en diferentes partes de la república.¿Cuál es su diagnóstico de la democracia en Tamaulipas, encuentra alguna particularidad?

Cuando uno viene de fuera escucha muchas cosas de Tamaulipas y piensas que el tema de la seguridad precisamente va a ser un tema determinante y cuando llegué acá descubrí que ese tema en particular no es determinante para los procesos electorales, que las casillas se logran instalar, que el número de incidentes incluso que hay en una elección en un estado como Tamaulipas, con cierto nivel de mala fama, por decirlo de alguna manera, es menor. Yo estuve en Yucatán 10 años y está dentro de los estados más seguros del país, te aseguro que en Yucatán el día de la jornada electoral hay cinco veces más incidentes, es muy común que no te dejen salir la casilla, que te bloqueen, que te encierren a los funcionarios, situaciones que aquí no pasan o que pasan muy poco.

POR STAFF