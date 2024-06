Velamar, el nuevo Cancún de los políticos

El complejo más “nice” de la zona sur de Tamaulipas se llama: Velamar y está ubicado en la zona playera del municipio de Altamira.

Muy pocos lo han apreciado, pero pasar en las noches por el corredor Urbano, Luis Donaldo Colosio, del Puerto de Altamira rumbo a playa Miramar, luce a lo lejos unas torres habitacionales, con una mega postal que no le pide nada a Cancún, en eso se ha convertido este complejo.

Este es un éxito de los empresarios de la casa constructora que lo realizaron, pensando como complejo de descanso para los turistas, con torres de departamentos y casas que oscilan en “un ojo de la cara” , que no le alcanzaría ni a usted ni a mí, pero a ellos sí.

Su costo deja fuera del alcance a todo ser mortal de Tampico, Madero y Altamira, excepto los políticos, quienes han hecho su “cochinito” y han guardado sus ahorros para comprarse un inmueble en este lugar y ser parte de este paraíso.

Lo extraño es que hay desde ex Diputados, ex alcaldes de todo el estado, y ex achichincles de los presidentes que se han convertido en inquilinos y vecinos de este fraccionamiento, el más VIP, de todo Tamaulipas.

Y digo que es extraño, por que tengo conocimiento de varios políticos que antes de ser funcionarios municipales tenían “cero posibilidades” de ser parte de Velamar, vamos no les alcazaba ni para comprar la caseta de vigilancia y ahora presumen su depa o su chozita frente al mar.

Y son personajes de la vida política de la zona sur que se convirtieron en unos “súper funcionarios”, pues de la noche a la mañana, se compraron un terrenito en este lugar, cuando tendrían que haber ahorrado, por lo menos durante tres años todo su salario, y aún así no les hubiera alcanzado.

Y es este fraccionamiento la sede de muchas fiestas y pachangas de los cumpleaños de los políticos, por lo que solitos han exhibido que viven en la opulencia con este tipo de adquisiciones.

Chequen los Facebook de varios políticos, de todo el estado, y abundan las fotos en VelaMar, en el área de alberca, en los departamentos y en las casas, buscando que todo México se entere que viven en este sitio que está mucho mejor que Cancún.

Muchos políticos cuando llegan a ser parte de un Gobierno llegan en calidad de pobres, después se hacen de lana y finalmente buscan rodearse de lujos para que se note su poder adquisitivo.

El domingo, después de ir por la barbacha, échese una vuelta por este lugar y se dará cuenta que aquí, neta, no hay partidos ni colores, mucho menos enemigos políticos, pues los del PRI, Morena, el PAN, y los del Verde al igual que los de Movimiento Ciudadano, todos son amigos.

La crema y nata de la zona sur vive en este lugar o por lo menos tiene una casa de descanso, aunque no lo comentan públicamente, para no ser cuestionados ni exhibidos.

Y, es por eso, que muchos le dicen a su amá , a su apá, o a su abuelita que mejor el “depa” aparezca a su nombre, para que no se generen malas interpretaciones.

Hay una lista larga pero muy larga de políticos que tienen un terrenito en este lugar, neta me he sorprendido de muchos nombres y apellidos, pues los vi llegar en microbús el día que tomaron protesta y ahora son FIFI´s.

AMLO Y CLAUDIA EN NUEVO LAREDO

El presidente AMLO y la presidenta electa, Claudia Shainbaum, realizaron una gira por el país para ver los temas pendientes que dejará el saliente y que se le tendrá que dar seguimiento la administración federal entrante.

Estuvieron acompañados por el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, llevando a cabo un recorrido para ver los avances de la inversión que se está dando en la Aduana de este lugar.

Desde el viernes por la noche llegó el abuelito y este sábado le dieron a conocer la información a detalle de ésta que será una de las obras más importantes del país para el comercio internacional.

Desde este momento la que será la primera presidenta en el país, se está empapando para dar los mejores resultados en los próximos seis años para que se mantenga el país en la ruta de la izquierda y del populismo.

El municipio de Nuevo Laredo se convirtió este fin de semana en el más vigilado del país, pues están los dos poderes, el que se va ( Gracias a Dios ) y la que llegará.

Recuerde: ¡No se vale chillar!