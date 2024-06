Carin León rechazaría colaboración con Christian Nodal

La polémica continúa sobre Christian Nodal, pero ahora va más allá del noviazgo con Ángela Aguilar y su vida personal. Esto debido a que el cantante de regional mexicano Carin León reveló que no le gustaría hacer una colaboración con ‘El forajido’; aquí los motivos.

En el programa de ‘El Gordo y la Flaca’, Carin León fue entrevistado sobre sus proyectos artísticos. Sin embargo, cuando la pregunta sobre una posible colaboración con Christian Nodal, el cantante de ‘Según quién’ respondió con una rotunda negativa.

Carin León le dice que no a Christian Nodal

En la entrevista, el conductor de televisión Raúl de Molina, conocido como ‘El Gordo’, le preguntó a Carin León si tiene en mente colaborar con otros artistas populares del género, como Christian Nodal, en nuevas canciones. Ante esto, el artista respondió que no le gustaría lanzar proyectos con su ahora polémico colega.

“No. Con mi ‘compa’ Christian, no. La verdad, no. No tengo comunicación y no…”, dijo Carin León.

Ante esto, el conductor de ‘El Gordo y la Flaca’, continuó preguntando para averiguar el motivo por el cual Carin León no quiere colaborar en una nueva canción con Christian Nodal.

“¿No has hecho ni siquiera el…?”, dijo el conductor.

Tras esta pregunta, Carin León continuó negando tener deseos de colaborar en una canción con Christian Nodal, dando fin a las dudas sobre un posible dueto entre estos grandes del género del regional mexicano.

“No, no. La neta, no”, recalcó Christian Nodal.

¿Por qué Carin León no quiere lanzar una canción con Christian Nodal?

De acuerdo con lo revelado en el programa de espectáculos de ‘El Gordo y la Flaca’, los motivos por los cuales Carin León no quiere lanzar canciones colaborativas con Christian Nodal fue porque el intérprete de ‘Ya no somos, ni seremos’, habría rechazado un dueto con su colega, cuando este apenas iniciaba en su carrera musical.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR