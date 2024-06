Detectan cáncer cervicouterino a mujeres jóvenes

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En mujeres de 18 a 22 años ya se están detectando lesiones relacionadas con el cáncer cervicouterino, situación que preocupa a las autoridades de salud.

Sara Edna Carriles Vargas, coordinadora de salud reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria número 2, expresó que es necesario realizarse el papanicolau, aunque sea a una edad muy temprana.

Lo más recomendable es hacerlo después de haber iniciado sus relaciones sexuales.

Reconoció que muchas mujeres piensan que por estar jóvenes no pueden sufrir cáncer cervicouterino.

“Es muy importante que la gente se sensibilice para la detección oportuna de cáncer cervicouterino, realizarse el papanicolau, no es porque a mi no me puede pasar porque estoy joven, estamos viendo que están aumentando las incidencias de detecciones de lesiones de bajo grado en gente muy joven, estamos hablando de 18 a 22 años”, mencionó.

“Al momento que nos dan los resultados los pasamos a las unidades y ya con cita para la clínica de displasias, las llaman, las buscan y las mandan a la clínica de displasias, esto es importante porque la gente piensa que por estar joven no le puede pasar, entonces después de haber iniciado relaciones sexuales acudir a realizarse el papanicolau”, detalló.