Pedrito Sola estalla ante rumores de boda entre Nodal y Ángela Aguilar

Los rumores de que Christian Nodal y Ángela Aguilar habrían llegado al altar son cada vez más fuertes y siguen saliendo a la luz supuestas pruebas que lo confirmarían. Ante esto, el conductor Pedro Sola no dudó en mostrarse en desacuerdo por la supuesta unión al asegurar que la relación de la cantante podría tener el mismo final que la que ha tenido el sonorense con Cazzu y Belinda.

Pedro Sola habla sobre la boda de Ángela Aguilar y Nodal

“Si están enamorados que se metan a la cama con precaución y se acabó”, dijo el conductor en una reciente emisión de “Ventaneando” expresando su molestia ante el rumor de que Christian Nodal y Ángela Aguilar se habrían casado en Roma. “La va a dejar embarazada como la Cazzu”, añadió Sola defendiendo su postura ante los rumores que rodean a los cantantes de regional mexicano.

Fiel a su estilo, Pedro Sola también se ha mostrado molesto por los constante romances del intérprete de “Botella tras botella” cuestionando el tiempo en el que comienza una relación y otra. Tal y como ocurrió con la trapera argentina Cazzu, ya que tan sólo dos semanas después de confirmar su ruptura hizo público su noviazgo con Ángela Aguilar.

“Al fin al de cuentas de repente se enamoran y el otro se enamora de otra más al ratito (…) a él no lo conozco, me gusta como canta, me parece que es un gran artista. A ella la conozco de lo poquito que la hemos tratado aquí, pero me encanta porque es una niña preciosa, canta precioso, pero esto va destinado al fracaso”, dijo el presentador de televisión.

Supuestas pruebas de la boda entre Nodal y Ángela Aguilar

Las sospechas de una boda surgieron por una lujosa sortija con la que la voz de “Qué agonía” fue captada en más de una ocasión, a esto se sumó enseguida el romántico viaje que hizo la pareja en Italia ya que, aseguran, sería el sitio que eligieron para casarse. Una prueba de ello son los videos compartidos por el maquillista italiano Stefano Comelli, experto en crear looks para novias.

“He leído muchos comentarios sobre la historia de Ángela Aguilar. Me gustaría que todo el mundo sepa que para mí la privacidad de todos mis clientes es prioridad, así que no daré ninguna entrevista o declaración sobre chismes”, así se negó Comelli a dar detalles sobre el trabajo que hizo con Ángela Aguilar. Sin embargo, fanáticas compartieron una serie de fotos que se suman a las pruebas.

Y es que en éstas las jóvenes señalan haberse encontrado con Christian Nodal en las calles de Roma, lo que llamó su atención es que el cantante habría salido de una tienda cercana para tomar una llamada y al investigar se percataron de que era una exclusiva tienda de vestidos de novia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO