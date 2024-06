Ángela Aguilar niega boda con Christian Nodal y embarazo

Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprendieron a todos con el anuncio de su noviazgo, desatando una ola de especulaciones entre el público y los medios. Ángela, hija del famoso cantante Pepe Aguilar, recientemente rompió el silencio y negó que se haya casado con Nodal.

Los rumores de un posible matrimonio en Italia comenzaron a circular, pero Ángela Aguilar fue contundente al desmentirlos. La joven artista explicó que sigue el ejemplo de la relación de sus padres y no tiene prisa por casarse.

“No me cases y no me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona”, comentó Ángela en una entrevista con la revista Quién.

La cantante resaltó que no siente la necesidad de compartir todos los aspectos de su vida personal con el público.

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico, me hace sentir culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso, muy pocas veces me defiendo”, explicó.

A raíz de la ruptura de Christian Nodal con Cazzu, la madre de su hija, los rumores sobre su relación con Ángela se intensificaron. Sin embargo, Ángela dijo que no le importa lo que digan de ella, en especial de su relación con Christian Nodal.

“Que la gente hable y diga lo que quiera, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”.

Aunque Nodal es conocido por compartir imágenes de sus relaciones anteriores, como con Belinda, ha optado por una actitud más reservada con Ángela. Ella prefiere mantener su vida privada fuera del ojo público, siguiendo el ejemplo de su familia.

“Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre, y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo. Yo he sido muy privada porque así han vivido mis papás su vida”, dijo.

Ángela Aguilar presume tatuaje con las iniciales de Christian Nodal

Por otra parte, en algunas fotos y videos que publicó la revista Quién, se ve a Ángela Aguilar presumir un tatuaje que se hizo en la mano.

Este tatuaje son las iniciales del nombre de su novio. Cabe recordar que cuando Belinda y Chistian Nodal mantuvieron una relación, la cantante también se hizo el mismo tatuaje.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR