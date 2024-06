Hombre demandará a Apple por su divorcio; su esposa le encontró mensajes con ‘cariñosas’

Un hombre, identificado como Richard, está preparando una demanda contra Apple, alegando que la tecnología de la empresa contribuyó a su divorcio. Richard afirma que su esposa descubrió mensajes comprometedores con trabajadoras sexuales en el iPad familiar, aunque él pensó que los había eliminado de su iPhone.

Los mensajes permanecieron accesibles en el iPad, lo que llevó a su esposa a encontrar un historial de chats incriminatorios de un año y posteriormente solicitar el divorcio.

Richard planea demandar a Apple por no advertir claramente que los mensajes no se eliminan automáticamente en todos los dispositivos. Busca recuperar 5 millones de libras —117.2 millones de pesos mexicanos— , que perdió durante el acuerdo de divorcio. El hombre, quien estuvo casado durante 20 años, declaró al periódico británico The Times:

“Es todo bastante doloroso y todavía bastante crudo. Fue una forma muy brutal de descubrirlo para mi esposa. Mi pensamiento es que si hubiera podido hablar con ella racionalmente y ella no se hubiera dado cuenta tan brutalmente de ello, todavía podría estar casado”.

El bufete de abogados Rosenblatt, con sede en Londres, representará a Richard y tiene la intención de convertir este caso individual en una demanda colectiva contra Apple.

Richard explicó: “Hablando con algunos de mis amigos, algunos de ellos han tenido aventuras, lo que considero un abuso de confianza mucho mayor, y aun así permanecieron casados después de que se revelaron”.

Por su parte, Apple aclara en su sitio web que “si ambos dispositivos están conectados a la misma cuenta de iCloud, los mensajes llegarán a cada dispositivo”. Además, menciona que si los dispositivos no están sincronizados con la misma cuenta de iCloud, los mensajes eliminados de un dispositivo pueden no eliminarse de otro.

Apple también cuenta con una función para recuperar chats eliminados visualizándolos en la carpeta “Eliminados recientemente”. Los mensajes pueden recuperarse de esta carpeta por hasta 30 días, y después de 40 días, se eliminan permanentemente de iCloud.

