Manchas de hidrocarburos afectan la reproducción de tortuga y otras especies

Los derrames de hidrocarburos en las costas de Tamaulipas se han convertido en un riesgo para la reproducción de la tortuga lora y otras especies marinas así como aves playeras que habitan en la costa, advirtió Jesús Elías Ibarra Rodríguez, presidente de Conibio Global A.C.

Señaló que a lo largo de los 60 kilómetros hay muchas toneladas de hidrocarburos que ya han afectado a especies como los cangrejos así como algunas aves playeras como chorlitos, gaviotas, pelicanos cubiertos por el hidrocarburo lo cual es preocupante ya que necesitan la asistencia de personas como ambientalistas, conservacionistas y veterinarios.

Precisó que en la Laguna Madre una tortuga lora murió a causa del hidrocarburo, por lo cual es urgente la realización de trabajos de limpieza.

Advirtió que con la llegada de la tormenta es probable que manchas que hay flotando en el Golfo de México, se arrastren hacia la playa y haya más hidrocarburos de los que ya hay.

Sostuvo que desde desemboca el rio Bravo y a lo largo de 60 kilómetros al sur no un metro limpio que no se puedan observar estas manchas negras, en donde el hidrocarburo esta apareciendo más sólido, cuando hace unos meses era líquido.

Hay preocupación por de los grupos ambientalistas ya que este problema de los hidrocarburos en las playas se advierte en los 432 kilómetros de playa que tiene Tamaulipas.

Existen siete especies de tortuga marina de las cuales seis nacen en México y de todas estas el 90 porciento es en la costa de Tamaulipas.

De cada mil tortugas que nacen únicamente sobrevive para regresar a desovar al lugar en donde nació.

Ibarra Flores, atribuyó las manchas de hidrocarburos a un accidente registrado en Galveston, Texas en donde un barco petrolero uvo un accidente y comenzó a derramar el hidrocarburo hace unos meses.

Insistió en que no se habían observado las manchas de petróleo en las playas de Tamaulipas y Texas, sino hasta que se registro este accidente.

Es urgente hacer trabajos de limpieza y recolección de hidrocarburos a fin de que ello no afecte el arribo de la tortuga lora a Tamaulipas, la que por ahora no ha disminuido y siguen arribando para la anidación, recalcó.

Por último, comentó que les preocupa el hidrocarburo en las playas ya que este si puede afectar las crías las cuales se pueden manchar de chapapote al ser pequeñas y entonces la liberación de las tortugas se tendría que hacer mar adentro para lo cual se requería el apoyo de las autoridades gubernamentales.

A la fecha, existen seis campamentos que cubren 212 kilómetros de la costa de Tamaulipas, dos de ellos (La Pesca y Tepehuajes) administrados por el Gobierno del Estado. Sin embargo, más del 90 por ciento de las anidaciones ocurren en unos 125 km comprendidas entre Tepehuajes y Playa dos (Barra del Tordo).

A partir del año 2010 se han venido observando arribadas significativas, con el consiguiente incremento de crías liberadas. Se estima que entre 2010 y 2020 se liberaron más de 7 millones de pequeñas tortugas que, una vez alcanzando su madurez (unos 10 – 12 años) están regresando a las playas tamaulipecas que las vieron nacer.

