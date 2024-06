Así manejaba Justin Timberlake en estado de ebriedad

CIUDAD DE MÉXICO.- Justin Timberlake fue detenido el martes por la madrugada por presuntamente manejar en estado de ebriedad, noticia que se viralizó de inmediato al confirmar que efectivamente, se trataba del cantante de 43 años.

Sin embargo, en redes sociales ya circula el video del intérprete de “Cry me a river” manejando en los Hamptons, Long Island, en donde no pasó las pruebas de sobriedad y la policía se vio en la necesidad de arrestarlo.

Así manejó ebrio Justin Timberlake en los Hamptons

Justin Timberlake fue arrestado luego de haber dejado un bar llamado The American Hotel en los Hamptons, fue el martes por la madrugada donde ocurrió el incidente que quedó captado en video.

De este modo, el clip fue difundido por un sitio de noticias locales sobre los Hamptons, en él se puede ver la avenida sobre la que manejaba Justin Timberlake en presunto estado de ebriedad.

🚨NEW: Justin Timberlake was arrested for drunk driving after leaving The American Hotel bar in the Hamptons. Officers observed him running a stop sign and swerving. Here’s the video of him in his car.pic.twitter.com/0m6I3Tb4A7

— Apex Episodes (@ApexEpisodes) June 18, 2024