Correcaminos con Alma y Corazón

Cuando la vida de te pone obstáculo, soy fiel creyente que hay que plantarse enfrente de ellos para combatirlos, no importando las consecuencias y eso quedo claro este fin de semana en Monterrey, Nuevo León cuando el equipo profesional femenil representativo de Tamaulipas Correcaminos Basquetbol tuvo esa osadía de robarle como visitante un triunfo dividiendo la serie al siempre candidato al título Fuerza Regia en su casa La Fortaleza.

El equipo emplumado dirigido por el entrenador experimentando Luis García Sevilla y Eugenio Ugalde manifestando fiel a su estilo de juego que tienen los coaches mexicanos, intensos desde principio a fin, en los cotejos que tuvieron la tarea no era tan fácil ya que primero tenía que solucionar la ausencia de su jugadora de posición centro Sarah Boothe que nos estuvo en el partido por cuestiones personales y que viene promediando 8.7 Rebotes por juego y promediando 14.6 puntos; Ahí empezaba el juego antes de iniciar el partido.

Después de la derrota del primer juego 82-64 donde el equipo que vestía jersey blanco y naranja arranco muy bien la 1era mitad del partido, pero algunos errores de concentración, además de los problemas de faltas derivaron la primera caída algo que en la lógica y en la estadística pues era algo presupuestado.

Pero algo que se ha caracterizado a este grupo de chicas que es la garra, el coraje y la unión que tienen cada una de ellas, fueron y se pararon en la duela del gimnasio nuevo león unido (La Fortaleza) en el segundo juego de la serie sin que las estadísticas o la tabla general importara, jugadoras como Ciani Cryar y shayle gonzalez que armaron las ofensivas del equipo, los tiros de tres de Brittany Bird, la fuerza en la pintura de Javyn Nicholson, el trabajo defensivo de Shelby Cheslek para minimizar a la centro de poder de la Fuerza Khaalia Hillsman que se quedó con solo 10 puntos, más el apoyo de sus compañeras cuando venía su relevo Jessica Hernández, la cubana Betsy Gularte Virginia Gonzales la victorense que tuvo grandes minutos de juego y hasta las chicas que no tuvieron minutos fueron un soporte para que cada minutos iba trascurriendo era una batalla, los rebotes, los robos de balón, terminando con marcador 93-85 con un envión anímico al tope para entrar en un buen nivel a los Playoffs

Y hablando de eso Correcaminos tiene la oportunidad esta semana de poder acercarse más a su primera clasificación historia a la postemporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil al enfrentar a los Halcones de Xalapa Femenil, este jueves 21 y viernes 21 a las19:00 horas; Yo los invito a que asistan al Gimnasio Multidisciplinario de Ciudad Victoria, un ambiente completamente familiar y donde existe un acercamiento muy cercano entre el aficionado y el equipo.

Usted y yo nos volveremos a leernos el próximo miércoles con más temas en el mundo del baloncesto.

POR RODOLFO RAMÍREZ