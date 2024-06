La promesas de Claudia

Las promesas de Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de México… para el sur de Tamaulipas.

La próxima presidenta de nuestro país dejó su palabra empeñada, durante un evento realizado en la plaza del municipio de Altamira el pasado 23 de abril, con algunas obras que prometió que se harían en su gobierno, de ganar la presidencia y ganó.

Así es que ahora tendrá que hacerlas realidad en los próximos seis años, y los diputados federales electos como senadores tendrán que estar muy al pendiente.

Claudia dijo que estará solucionado el “caos” que se vive actualmente para poder atender la demanda de la población con el transporte público.

Hay muchas familias, principalmente las que trabajan o estudian en Tampico o Madero y moverse hacia sus hogares es un “dolor de cabeza” para ellos, además de que les sale muy caro y el servicio no es tan bueno.

Por eso , ella se comprometió a ver la manera de plantear una solución para que se termine con este problema.

Dónde también se recibió el tema del tren de pasajeros de Tampico a Nuevo León, por lo que también podría ser realidad .

Lo que podría ser otra alternativa para los turistas y para las familias que quieran estar viajando en este medio de comunicación.

Además, durante los días que vino, se empezaba a secar el sistema lagunario y estaban los “focos rojos” encendidos para una crisis hídrica, la cual finalmente llegó y generó 20 mil problemas a la población.

Mencionó que buscará estar terminando con el problema del abasto de agua, ya que esto se vive cada temporada de estiaje, cada año es lo mismo y en este 2024 fue el peor.

Hemos vivido días de película, donde el sistema lagunario de la zona sur de Tamaulipas, prácticamente desapareció, todo se secó debido a la falta de lluvias y al consumo diario para más de 800 mil habitantes.

Parecía imposible que esto pudiera pasar y sucedió; el cambio climático nos cobró la factura, casi – casi nos quedamos sin agua.

El vital líquido se convirtió en “oro” todo mundo quería agua para lavar su ropa y no tenía ni para el excusado, mucha raza volvió a revivir los pozos que usábamos en los noventas.

Casi todas las purificadoras de agua cerraron y todo mundo andaba buscando donde comprar su garrafón de agua, ojalá que esto no vuelva a pasar.

Por eso se necesita que esta promesa sea una de las prioritarias para el Gobierno de Claudia para que le invierta lo que necesite para que se haga la obra necesaria como lo es el dique del Camalote, para que esta historia no se vuelva a repetir .

Y prometió cumplirle el sueño a los tampiqueños de poder traer cruceros o barcos turísticos al puerto de Tampico, pues está condenado a ser de este giro, ya es necesaria su explotación de esta manera.

Y de cumplir , esto sería un “boom” para la zona sur de Tamaulipas.

En la próxima legislatura en la Cámara de Diputados estarán : Chucho Nader, quien ganó en las urnas , y Adrián Oseguera, quien entra pluri, dos voces para poder hacer realidad estas promesas que hizo la próxima presidenta del país.

Y la tampiqueña Olga Sosa, será Senadora, otra voz para estar impulsando que se hagan realidad cada uno de estos proyectos al menor tiempo posible.

POR MARIO ALBERTO PRIETO