Los jugadores bancarios del sector mexicano

Cada vez que realizamos una compra física o digital, en muchas ocasiones viene a nuestra mente la forma de pago que se pretende utilizar. La posibilidad de poder realizar pagos sin el desembolso de efectivo se debe al papel que juegan las instituciones bancarias en el sector mexicano.

En México, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los bancos con mayor participación de cartera de crédito son: BBVA México, que concentra el 25 por ciento de los clientes mexicanos; Santander, cuya participación es de 12 por ciento; Banorte, 12 por ciento; y, Citibanamex, que capta 9 por ciento del total de la cartera de crédito.

Citibanamex, es uno de los bancos con mayor historia en nuestro país y ha sufrido distintos cambios en el transcurso del tiempo, por lo que dichos cambios no se hacen esperar. El año pasado, la entidad bancaria anunció que se separaba de Banamex, y que durante 2025 habría una serie de cambios en cada una de las sucursales. Aunque, inicialmente, se previa una desintegración paulatina, pero el grupo bancario ha iniciado su proceso para 2024 y a partir de junio de este año se inició el proceso de separación.

Cabe señalar, que para los usuarios de esta institución los cambios no afectarán la relación que se tiene con el banco en relación con las cuentas, inversiones o deudas. Esto significa que, Banamex se hará cargo de todas estas cuentas relacionadas con clientes minoristas.

Básicamente, todas las personas individuales y pequeñas empresas podrán continuar con sus tarjetas de crédito, créditos personales y nómina, crédito hipotecario y empresarial, fondos de inversión, afores y seguros, y, cuentas de ahorro.

Mientras que, Citi Bank se encargará de los clientes institucionales, empresas, inversionistas y negocios globales. Así que operaciones como banca patrimonial, emisión de deuda y capital o pagos y transferencias internacionales, serán solo algunas de las actividades de esta institución.

Esta división permitirá a los hogares mexicanos mejorar la inclusión financiera en nuestro país, a través de un mejoramiento en los servicios bancarios a los que se pueden acceder. Ahora bien, en el país se ha apostado por ofrecer mayor variedad de servicios bancarios conforme a las tendencias globales de los mercados financieros.

Y, al considerar los cambios poblacionales muchos hogares conformados por adultos jóvenes prefieren no acercarse a una sucursal y realizar todo tipo de transacciones mediante un dispositivo móvil.

Así que han aparecido nuevos jugadores en el mercado, bancos digitales, que adoptan un modelo distinto a los de la banca tradicional. Y, se apuesta por servicios bancarios completamente en línea, que son respaldados por las distintas entidades reguladores, y, también por la banca tradicional. Por ejemplo, Hey Banco, Now o Bineo, han sido lanzados por Banregio, Invex, Banorte, respectivamente.

La banca tradicional sufre cambios de forma continua, y tal como se observa con Banamex, la intención es brindar un mejor servicio para los usuarios. Pero, siempre es importante tener en cuenta que para cuidar nuestras finanzas familiares es importante considerar todas las opciones financieras disponibles; y, el que existan nuevos y diversos jugadores en el sector mexicano se traduce en mayor accesibilidad a servicios bancarios.

POR ANGÉLICA GONZÁLEZ