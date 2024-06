Promete Obrador justicia para Thalía

MATAMOROS, Tam.- El caso de Thalía Martínez, la joven madre que sobrevivió a una fuerte explosión de gas en su departamento en Matamoros, y que le dejó quemaduras de tercer grado en más del 60 por ciento de su cuerpo y la amputación de todos sus dedos, llegó a la conferencia matutina, donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaria de Seguridad Pública se reunirá con la familia.

“Le vamos a pedir a Rosa Icela Rodríguez (Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana), que vea lo del gas, desde hoy se va a poner en comunicación con las personas para ayudarlas”, respondió a pregunta de una reportera.

El mandatario federal dijo que conoce a la empresa Engie que tiene ductos en distintas partes del país y que firmó un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para llevar el gas a la Península.

“Esa es la empresa que se amparó en contra de un decreto que yo promulgué para que no se limitara la generación de energía eléctrica en las presas y me echaron abajo el Decreto, un Juez, Gómez Prieto, esa empresa es muy influyente”, dijo.

Pero aclaró “cuando se trata de justicia, siempre se apoya a la gente”, reiterando que va a pedir a la Secretaria Rosa Icela Rodríguez para que se reúna con la familia de Thalía, aclarando que no habrá impunidad, aunque reconoció que no conocía el caso.

En entrevista con Expreso, Salvador Martí, hermano de Thalía, explicó que si bien no lo han contactado para la reunión con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ya le solicitaron el número telefónico.

“En el tema de Rosa Icela, no me han contactado, pero hace unos minutos me pidieron mi teléfono, les dije que sí y la próxima semana tengo cita con la ASEA, porque ya vamos a trazar la ruta para cómo vamos a llevar el caso, la parte legal, ellos por parte de regulación, qué documentos van a requerir a Engie como regulado”.

Además, apuntó que también tendrá una reunión con los abogados de Engie, la empresa señalada como responsable de los hechos en la carpeta de investigación sobre el caso de Thalía.

“El lunes tengo también una junta con los abogados de Engie y al parecer dos representes de Engie también”, explicando que buscan que la empresa se haga responsable del accidente que afectó a su hermana.

“Buscamos la reparación del daño y perjuicios y responsabilidad civil, y también la revisión y mejoramiento de la red en Matamoros, donde presta el servicio de gas natural, garantizando que esto no vuelva a pasar”, comentó.

Sobre el caso, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) está investigando este hecho y los posibles actos que provocaron esta situación; Salvador Martí se reunió con la Secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores González.

De acuerdo con lo publicado por la funcionaria en sus redes sociales, ella junto a la ASEA seguirán atendiendo el caso, “buscaremos por todas las vías que no se vuelva a repetir y la reparación de los daños”, señaló.

Por Perla Reséndez

EXPRESO-LA RAZON